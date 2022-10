To już nie wizje i plany, a nowa rzeczywistość! Latająca taksówka wylądowała w Dubaju… naprawdę

Chińska firma XPeng Inc. zaprezentowała w poniedziałek 10 października pokaz z latającą prywatną taksówką, która unosiła się w powietrzu przez całe 90 minut. O wydarzeniu relacjonuje wiele mediów z całego świata, w tym również donosi Associated Press. Czy jesteśmy świadkami przełomu technologicznego?

Pojazd latający nazywa się XPeng X2 i został skonstruowany przez firmę z chińskiego Guangzhou. Jest to taksówka przeznaczona do transportowania maksymalnie dwóch pasażerów. System napędowy składa się ośmiu śmigieł. Zdaniem twórców, pojazd potrafi rozpędzić do relatywnie dużych prędkości, osiągając rzekomo 130 kilometrów na godzinę.

XPeng X2 to również konstrukcja nieemitująca żadnych gazów cieplarnianych i jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Posiada ona inteligentny system kontroli lotu.

Latająca taksówka jest typem pojazdu eVTOL, który nie potrzebuje pasa startowego. Unosi się w powietrze pionowo bezpośrednio z miejsca, w którym się znajduje. Lądowanie również wygląda w podobny sposób.

Latająca taksówka wylądowała w Dubaju. Czy to początek nowej epoki transportu powietrznego?

Prywatne pojazdy powietrzne są przedmiotem głośnych dyskusji co najmniej od kilku lat. Nie tylko są elementem wizji świata przyszłości, ale realnym środkiem transportu, który może „przewozić” pasażerów bez względu na korki uliczne czy awarie trakcji szynowej.

Co ciekawe, oficjalna demonstracja XPeng X2 odbyła się beż żadnych osób na pokładzie – taksówka latała zupełnie pusta. Czyżby organizatorzy chcieli nie ryzykować ewentualnego wypadku z ludźmi? Tego nie wiemy.

Jak twierdzi chińska firma, testy załogowe pojazdu zostały pomyślnie przeprowadzone w lipcu 2021 roku.