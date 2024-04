Liberty.eu to zupełnie nowy sklep ze smartfonami. Odpowiada za niego Grupa Polsat Plus

Grupa Polsat Plus uruchamia nowy sklep internetowy ze smartfonami: www.liberty.eu

Szukanie nowego telefonu może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że w popularnych sklepach z elektroniką panuje często bałagan i pomimo filtrowania musimy przekopywać się przez ogłoszenia niezwiązane z naszymi zainteresowaniami. Liberty.eu, nowy sklep Grupy Polsat Plus, jest miejscem skoncentrowanym tylko na smartfonach (potem też innych urządzeniach mobilnych), więc już na wstępie będzie nam łatwiej.

Tylko czym Liberty.eu jest? To to nowy sklep internetowy, w którym dostępne są smartfony, a już niebawem także akcesoria i inne produkty z branży nowych technologii. Należy on do Grupy Polsat Plus i jest m.in. dystrybutorem marki Plus. Tak naprawdę to miejsce, w którym dostajemy szeroki wybór nowych smartfonów w atrakcyjnych cenach. Z czasem do oferty dojdą też inne urządzenia, takie jak tablety, smartwatche, akcesoria i inne sprzęty elektroniczne. Niezależnie jednak od tego, co wybierzemy, zawsze możemy liczyć na pomoc profesjonalnych i doświadczonych doradców.

Warto pamiętać, że Liberty jest częścią Grupy Polsat Plus i posiada 28 lat doświadczenia w sprzedaży produktów i usług Plusa oraz Polsat Box. Ma też na wyłączność zarządzanie siecią 824 salonów sprzedaży obydwu marek. W strukturze Liberty Poland znajdują się również dwa Call Center odpowiedzialne za zdalną sprzedaż.

Przy okazji Liberty przeszło też wizualną metamorfozę, dostosowując wygląd do wizerunku Grupy. To kolejny krok na drodze harmonizacji i rebrandingu marek wchodzących w skład Grupy Polsat Plus. Takie ujednolicenie wizualne pomaga w identyfikacji i szybszym zrozumieniu oferty, a także pomaga na poziomie strategicznym. Nowe logo oraz klarowna identyfikacja graficzna marki mają pomóc w pozycjonowaniu Liberty jako znaczącego gracza na rynku sprzedaży detalicznej smartfonów i produktów elektronicznych.