MRIC i setki milionów na stole. Marines USA zwiększają przeciwlotniczy potencjał

Marines USA przeznaczą do 111 mln dolarów na przeciwlotnicze systemy MRIC

Kiedy dwa lata temu pisałem o stanie programu MRIC (Medium Range Intercept Capability), mieliśmy dostęp wyłącznie do obiecujących wyników testów tego przeciwlotniczego systemu, który ciągle był na etapie rozwoju. Jednak już wtedy ten prototypowy system rakietowy był w stanie wykryć, śledzić, zidentyfikować i finalnie przechwycić wrogie pociski manewrujące oraz maszyny lotnicze. Proces weryfikacji jego możliwości trwał od grudnia 2021 roku i postawił wiele zadań przed kluczowymi komponentami Iron Dome firmy Rafael, radarem AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar oraz systemem kontroli Common Aviation Command and Control System (CAC2S). Te elementy składają się bowiem na cały system przeciwlotniczy MRIC.

Dziś dowiedzieliśmy się, że Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych ma znacznie zwiększyć swoje zdolności obrony przeciwlotniczej dzięki połączeniu MRIC z pociskami SkyHunter. Rozwój ten jest częścią strategicznej inicjatywy amerykańskich marines, mającej na celu modernizację systemów obronnych w odpowiedzi na ewoluujące globalne zagrożenia, co ma kosztować do 111 milionów dolarów tylko w 2025 roku fiskalnym. Nie będą to jednak pieniądze wyrzucone w błoto, bo w ogólnym rozrachunku system MRIC z pociskami o zasięgu od 4 do 70 km stanowi ogromny skok w zakresie obrony przeciwlotniczej. Zasięg ten znacznie przewyższa możliwości pocisków Stinger, które są jednym ze standardowych pocisków obrony przeciwlotniczej używanym przez Marines, a tym samym zwiększa potencjalny obszar ochrony.

Wspomniany radar sprawia, że MRIC może wykorzystać najnowocześniejszą technologię radarową do wykrywania, śledzenia i zwalczania zagrożeń na większe odległości i z wyższą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Z kolei wyrzutnie wzorowane na tych z systemu Iron Dome są zaprojektowane tak, aby mogły pomieścić po 20 pocisków SkyHunter, co pozwala na prowadzenie trwałych operacji obronnych przeciw różnym zagrożeniom powietrznym. Rozmieszczenie tych systemów będzie strategicznie planowane w celu maksymalizacji pokrycia i skuteczności, zapewniając solidne warstwy obrony tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

W miarę kontynuacji modernizacji swoich sił, program MRIC z rakietami SkyHunter ma odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności operacji Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Integracja tego systemu nie tylko wzmacnia defensywną postawę Korpusu, ale także wpisuje się w szersze strategie wojskowe USA, mające na celu utrzymanie technologicznej przewagi we wszystkich dziedzinach wojny. Ciągłe inwestycje w tak zaawansowane systemy podkreślają zaangażowanie amerykańskich sił zbrojnych w utrzymanie nowoczesnej siły zdolnej do obrony narodowych i sojuszniczych interesów na całym świecie.