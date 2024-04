Niczym niewidzialna boska ręka. Stare okręty USA dostaną broń z przyszłości

Marynarka USA wyposaży starsze i mniejsze okręty w potężny system walki elektronicznej

Marynarka Wojenna USA miała właśnie przyspieszyć działania mające na celu wyposażenie szerszej gamy okrętów w zaawansowane możliwości walki elektronicznej. Inicjatywa, znana jako program Scaled Onboard Electronic Attack (SOEA), ma na celu wyposażenie okrętów, które nie mogą pomieścić dużego i wymagającego dużych zasobów systemu AN/SLQ-32(V)7 SEWIP Block III. To dzieło firmy Northrop Grumman na papierze (dokładna specyfikacja jest chroniona ze względu na tajemnice wojskowe) ma reprezentować sobą “szczyt możliwości morskiej walki elektronicznej”. Co to oznacza?

W dużym skrócie system AN/SLQ-32(V)7 SEWIP Block III oferuje zdolności takie jak zaawansowane zagłuszanie w celu zwalczania zagrożeń ze strony pocisków przeciwokrętowych, wczesne wykrywanie zagrożeń oraz integrację z nowymi technologiami, takimi jak kognitywna elektronika wojenna oraz SI. Pomimo swojej skuteczności, jego rozmiar i wymagania zasobowe ograniczają instalację do większych jednostek, bo do m.in. niszczycieli typu Arleigh Burke. Nie jest to w smak amerykańskiej marynarce, które zidentyfikowała krytyczną potrzebę zapewnienia podobnych środków ochronnych dla mniejszych i starszych okrętów. Stąd właśnie program SOEA uruchomiony w 2024 roku fiskalnym.

SOEA ma na celu stworzenie zmniejszonej wersji systemu AN/SLQ-32(V)7 SEWIP Block III, która zachowuje znaczące możliwości bojowe, będąc jednocześnie możliwa do montażu na liczniejszych okrętach. Dzięki temu cała flota będzie mogła aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu wyzwań walki elektronicznej. Takie przynajmniej są plany, bo mniejszy wariant SEWIP ma dopiero powstać i wedle oczekiwań, jego zakupy mają się rozpocząć w 2026 roku fiskalnym po przeprowadzeniu dokładnej fazy rozwoju.

Ten harmonogram odzwierciedla zaangażowanie Marynarki Wojennej USA w radzenie sobie ze wzrastającymi zagrożeniami ze strony pocisków przeciwokrętowych i dronów, co podkreślają ostatnie miesiące walk ze wspieranymi przez Iran bojowników Huti. Wprowadzenie SOEA jest zgodne z szerszą strategią amerykańskiej marynarki, mającą na celu stworzenie rozproszonego ekosystemu walki elektronicznej, integrującego różne platformy i technologie w celu zapewnienia wszechstronnej sieci zdolności obronnych. Celem jest, aby SOEA było skalowalne i łatwe do uaktualnienia, co umożliwi ciągłą tego systemu adaptację do nowych zagrożeń i technologii nawet po montażu na okrętach.

Chociaż dokładne możliwości i ograniczenia systemu SOEA nie zostały jeszcze opisane, jego wpływ może być przełomowy, a to szczególnie dla okrętów, które obecnie nie dysponują zaawansowanymi systemami walki elektronicznej. Integracja tej technologii w różnych klasach okrętów nie tylko zwiększy przetrwanie poszczególnych jednostek, ale także wzmocni zbiorową postawę obronną całej floty USA.