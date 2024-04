Izrael chce wcisnąć roboty do naszych domów. Poczujemy się, jak bohaterowie Jetsonów

Robot Menteebot izraelskiej firmy chce zmienić naszą codzienność

Wizja humanoidalnych robotów-pomocników w domach towarzyszy nam od dekad, ale tylko w sferze dzieł science-fiction. Tak przynajmniej mogliśmy myśleć jeszcze trzy, może dwa lata temu, ale dziś wiemy już o wielu firmach, które nie tylko opracowały wyjątkowo dobrze prezentujące się roboty, ale również mają plan wprowadzić je na rynek. Zwykle są to roboty przemysłowe, ale firma Mentee Robotics z Izraela postanowiła celować w nasze domy i mieszkania.

Zaprezentowany właśnie Menteebot to zaawansowany robot sterowany sztuczną inteligencją, który został zaprojektowany do wykonywania różnorodnych zadań domowych i komercyjnych. Jego ogólne możliwości mają być rozległe, a to dzięki zaawansowanemu systemowi, który poprawia umiejętności rozwiązywania problemów robota o nawet 80 procent. W efekcie Menteebot może ponoć bezproblemowo wykonywać domowe obowiązki i z łatwością poruszać się po pomieszczeniach. W środowiskach komercyjnych może samodzielnie lokalizować, pobierać i transportować przedmioty o masie do 25 kilogramów, pracując nieprzerwanie przez do pięciu godzin przed koniecznością naładowania.

Mający 175 cm wzrostu i ważący 70 kg Menteebot ma unikalny projekt, który wbrew tradycyjnemu podejściu innych firm, nie obejmuje wyraźnej ludzkiej głowy. Robot może poruszać się z prędkością 1,5 metra na sekundę i zawiera zintegrowane siłowniki, sensory pokładowe i sterowniki opracowane wyłącznie przez firmę Mentee Robotics wraz z zestawem specjalnie zaprojektowanej elektroniki i systemów komunikacyjnych. Po stronie oprogramowania firma podkreśla zastosowanie Sim2Real dla realistycznych ruchów, mapowanie 3D w czasie rzeczywistym NeRF dla precyzyjnej lokalizacji i dynamiczne możliwości nawigacji, które pozwalają mu manewrować w skomplikowanych środowiskach. Ponadto robot wykorzystuje duże modele językowe do budowania kognitywnych map swojego otoczenia, co poprawia jego codzienną skuteczność.

Z aktualnych informacji wynika, że robot Menteebot ma być dostępny do kupienia w pierwszym kwartale 2025 roku. Ceny jeszcze nie znamy, ale firma dumnie twierdzi, że taki sprzęt ma być przystępny, aby mogli nim zainteresować się zarówno przedsiębiorcy, jak i “typowi Kowalscy”.