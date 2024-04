Australijska marynarka nie da się zaskoczyć. Ten zrobotyzowany rekin będzie duchem

Oto Ghost Shark – dron australijskiej marynarki

Królewska Australijska Marynarka Wojenna (RAN) we współpracy z Anduril Industries, Advanced Strategic Capabilities Accelerator (ASCA) i Defense Science and Technology Group (DSTG) zaprezentowała przed planowanym terminem pierwszy prototyp nowego drona do realizowania misji podwodnej obserwacji. Mowa o bezzałogowcu Ghost Shark, który aktualnie jest prototypem, reprezentującym nową klasę autonomicznych pojazdów podwodnych o dużych rozmiarach (XL-AUV). Związany z nim kontrakt o wartości 140 mln dolarów ma na celu zbudowanie trzech takich pojazdów w ciągu trzech lat, demonstrując nową erę rozwiązań technologicznych w obronności.

Dron Ghost Shark charakteryzuje się modułowym, wielozadaniowym projektem, co czyni go dostosowanym do szerokiej gamy wymagań misji Sił Obronnych Australii (ADF). Ten XL-AUV jest zdolny do autonomicznego działania przez długie okresy i może osiągnąć głębokości do 6000 metrów, demonstrując swoją przydatność do skomplikowanego zbierania informacji, obserwacji, a potencjalnie także zdolności do przeprowadzenia ataków zbrojnych. Wedle oficjalnych informacji jest na tyle zaawansowany, że ustanawia nowy standard w technologii obronnej pod wodą. Jego wszechstronność w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami technologicznymi pozycjonuje go jako potencjalny kluczowy element przyszłych działań wojennych.

Sam projekt ten nie tylko odzwierciedla innowacyjne podejście marynarki australijskiej do ciągle rozwijających się wyzwań obronnych, ale także podkreśla znaczenie współpracy w osiąganiu przełomów w zakresie technologii wojskowej. Z sukcesem co do stworzenia prototypu Ghost Shark, oczekiwania kraju co do kolejnych bezzałogowych dronów są wysokie i trudno się akurat dziwić, bo aktualnie Australia chce wzmocnić swój potencjał w zakresie operacji obserwacyjnych i obronnych na Pacyfiku.