Myśliwce F-16 Viper wiecznie żywe. USA właśnie uzbroiły je po zęby

Bahrański F-16 Viper Block 70: Wgląd w przyszłość walki powietrznej

412. Skrzydło Testowe Sił Powietrznych USA w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii udostępniło zdjęcia bahrańskiego F-16D Viper Block 70, który przechodzi aktualnie testy. Nie byłoby w tym nic aż tak spektakularnego, gdyby nie to, jak wiele różnych środków uzbrojenia znalazło się na pokładzie tego myśliwca. Zdjęcia zapewniają wgląd nie tylko w imponujące zdolności samolotu, ale także sygnalizują nową erę dla Królewskich Sił Powietrznych Bahrajnu (RBAF) oraz ewolucję myśliwców F-16 Falcon, która trwa już kilka dekad.

W tym szczególnym przypadku mowa o dwumiejscowym F-16D, będącym najnowszym nabytkiem Bahrajnu, czyli państwa w Zatoce Perskiej, które ma już ponad 20 myśliwców F-16C/D w wersji Block 40. Nowy nabytek to naturalnie potężniejszy wariant oryginału, który na zdjęciu wystąpił z:

dwoma zaawansowanymi pociskami powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM)

dwoma pociskami powietrze-powietrze krótkiego zasięgu na podczerwień AIM-9X Sidewinder

dwoma bombami GBU-38/B JDAM z naprowadzaniem laserowym

dwoma bombami GBU-54/B JDAM z naprowadzaniem laserowym

parą zbiorników na paliwo, które zwiększają zasięg na jednym tankowaniu

Łatwo też dostrzec nowy, zaawansowany celownik AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod przy prawym wlocie powietrza, który dodatkowo zwiększa jego zdolności celowania, podkreślając wielozadaniową rolę. To jednak nie jedyny ciekawy element F-16 Block 70, bo ten myśliwiec doczekał się też radaru AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) z anteną AESA, która zapewnia wyższą świadomość sytuacyjną i zdolności do pozyskiwania celów. W tym samolocie bojowym nie brakuje też zaawansowanej awioniki oraz nowoczesnej kabiny z panelami cyfrowymi, a to wszystko przy zachowaniu go w gronie myśliwców czwartej generacji. Jeśli interesuje was stan tych myśliwców w lotnictwie polskim, to szczegóły na ten temat poznacie w moim poprzednim artykule.