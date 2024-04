Nowa wersja iPadOS 17 potwierdza największe ulepszenie w iPadach Pro

iPady Pro naprawdę dostaną panele OLED?

Spodziewana pod koniec zeszłego roku premiera iPadów nie nastąpiła i teraz z niecierpliwością czekamy na to, kiedy Apple w końcu je ogłosi. Przecieki nie są zgodne, bo na początku roku wskazywały na przełom marca i kwietnia, a kiedy marzec nastąpił, szybko zmieniła się narracja. Obecnie zgodnie z wieloma raportami mówi się o majowym debiucie, ale czy tym razem do niego dojdzie? Oficjalnie nic nie wiadomo, są jednak pewne poszlaki, które wskazują na rychłe wkroczenie na rynek przynajmniej iPadów Pro.

Zgodnie z odkryciem dokonanym przez 9to5Mac w oprogramowaniu iPadOS 17.5, kolejna generacja iPadów Pro jest już gotowa i czeka tylko na swoją premierę. W systemie znaleziono cztery identyfikatory – iPad16,3; iPad16,4; iPad16,5; iPad16,6, mające odpowiadać dwóm rozmiarom tabletu (11 i 12,9 cala) oraz dwóm wersją łączności – Wi-Fi i Cellular. Tutaj żadnych zaskoczeń nie ma, bo to typowe warianty, w których model Pro pojawia się zawsze.

Raport wskazuje jednak, że oprogramowaniu pojawiła się również wzmianka o technologii wyświetlania OLED, a to już naprawdę duża nowość. No, może nie aż taka nowość, bo jeśli śledzicie na bieżąco wzmianki o nadchodzących iPadach, to kwestia paneli OLED w iPadach Pro pojawia się tam od bardzo dawna. Jest to więc potwierdzenie dotychczasowych przecieków, które czyni je bardziej wiarygodnymi.

Przejście na OLED przyniesie wiele korzyści. Apple będzie mógł zmniejszyć gabaryty tabletów, korzystając z faktu, że nowe wyświetlacze są smuklejsze od paneli LCD. Ponadto oferują o wiele lepszą jakość wyświetlania i mniejsze zużycie energii, a to z kolei przełoży się na lepszą żywotność baterii. Nie można też zapominać, że iPad Pro w obu wariantach zyska jeszcze więcej, niż tylko wymianę ekranu. Ich sercem ma być bowiem układ M3, który zapewni im niezrównaną wydajność i zupełnie nowe możliwości.

Tymczasem warto jeszcze dodać, że w iPadOS 17.5 pojawiła się też wzmianka o nowym Apple Pencil z kilkoma ulepszeniami na pokładzie. W oprogramowaniu znaleziono wzmianki o nowych gestach ściskania, nazwanych „LongSqueeze” i „DoubleSqueeze”, zwiększających funkcjonalność akcesorium. Niestety zabrakło objaśnienia, do czego mogą one służyć. Ponadto raport wspomina jeszcze o tym, że nowy Apple Pencil będzie obsługiwał funkcję Find My, co dla wszystkich zapominalskich i skłonnych do gubienia rzeczy będzie z pewnością świetnym oraz pożądanym dodatkiem.

Minęło już 18 miesięcy, odkąd Apple wprowadził na rynek nowe iPady Pro i to już najwyższy czas na następną generację. Mark Gurman w swoim biuletynie Power On wskazuje na majową premierę, ale czy faktycznie okaże się to prawdą, przekonamy się w przyszłym miesiącu. Wraz z tymi modelami pojawić ma się iPad Air (prawdopodobnie w dwóch rozmiarach), przeprojektowana klawiatura Magic Keyboard oraz Apple Pencil 3.