Nawet Galaxy Watch doczeka się swojego tańszego wariantu. Co o nim wiemy?

Galaxy Watch 7 FE, a może Galaxy Watch 4 (2024)? Samsung szykuje tańszy smartwatch

Ostatnio dużo mówi się o planach Samsunga dotyczących nadchodzących urządzeń premium. Przecieki donoszą o bardziej budżetowych wersjach składaków, które pomogą gigantowi utrzymać swoją pozycję króla tego segmentu. Wiele słyszeliśmy też o serii Galaxy Watch 7, mającej w tym roku rozrosnąć się o kolejny model. W kontekście wszystkich tych doniesień pojawiło się również sporo zamieszania, bo już samo nazewnictwo tych dodatkowych sprzętów nie jest jasne, a raporty nie są w tej kwestii zgodne.

Czytaj też: Ładowanie i pojemność akumulatora w Galaxy Z Fold 6 – będą zmiany czy kolejny zawód?

Po wzmiankach o Galaxy Z Fold 6 FE i Galaxy Z Flip 6 FE przyszedł czas na Galaxy Watch 7 FE. Jak sama nazwa wskazuje, taki zegarek miałby być tańszym odpowiednikiem flagowca, odpowiednio okrojonym oraz tańszym. Dość szybko znany leaker Max Jambor nieco sprostował te plotki, bo wedle jego źródeł, tańszy Galaxy Watch powstaje, ale nie wejdzie on w skład fanowskiej serii. Zamiast tego południowokoreański gigant zaserwuje nam odświeżenie modelu sprzed kilku lat.

Zamiast Galaxy Watch 7 FE dostaniemy Galaxy Watch 4 (2024), nad którym Samsung obecnie intensywnie pracuje. W zasadzie w obu tych przeciekach chodzi o ten sam smartwatch, tylko z inną nazwą. Może to być dobry sposób na zejście z ceny, bo producent będzie musiał jedynie trochę odświeżyć urządzenie z 2021 roku. Watch 4 debiutował na rynku z systemem Wear OS 3 i tutaj spodziewamy się aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania.

Czytaj też: Samsung wie, że One UI 6.1 popsuło Galaxy S23 Ultra, ale wina za to leży po stronie Google

Co do reszty specyfikacji, wciąż jej nie znamy. Jeśli jednak plotki o odświeżeniu okażą się prawdziwe, możemy spodziewać się powtórzenia większości specyfikacji oryginalnego modelu. Galaxy Watch 4 wyposażony był w 1,4-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 450 x 450 pikseli z funkcją Always-on display. Napędzał go układ Exynos W920, a za zasilanie odpowiadał akumulator 361 mAh. Na pokładzie nie zabrakło takich funkcji, jak pomiar tętna, EKG, monitorowanie natlenienia krwi, aktywności sportowej, snu czy cyklu. Zegarek miał też zapewnioną wodoodporność zgodnie z normą IP68, ekran chroniło szkło Gorilla Glass DX+, a całość zamknięto w aluminiowej ramie.

Czytaj też: Samsung szykuje jeszcze więcej składaków. Galaxy Z Flip 6 również pojawi się w dwóch wersjach?

Wygląda na to, że Samsung chce dotrzeć z ofertą do szerszego grona klientów. O ile w przypadku smartfonów wybór modeli z niższej półki mamy całkiem spory, o tyle do tej pory producent nie miał w swoim portfolio tańszych zegarków. Ostatnio powróciła opaska sportowa Galaxy Fit, jednak miłośnicy smartwatchy wciąż nie mogli znaleźć tam niczego dla siebie. Galaxy Watch 4 (2024) może to zmienić, chyba że gigant za bardzo poszaleje z jego ceną.