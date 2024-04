Celowe działanie czy kolejny błąd? One UI 6.1 popsuło Galaxy S23 Ultra

Fajny ten Galaxy S23 Ultra. Taki… mało dotykowy

28 marca południowokoreański gigant udostępnił nakładkę One UI 6.1 kolejnym smartfonom (oraz tabletom). Zeszłoroczne modele premium dostały najnowocześniejsze funkcje oparte na sztucznej inteligencji, co z pewnością było znaczącym krokiem naprzód. Tłumaczenia na żywo, asystent notatek, ulepszenia aparatu i masa innych nowości trafiła w ręce użytkowników na całym świecie i wszystko byłoby idealnie, gdyby nie znacząca usterka, na jaką bardzo szybko zaczęto się skarżyć.

Jeśli pomyślimy o najbardziej podstawowej, a jednocześnie najistotniejszej funkcji smartfona, z pewnością wskażemy na ekran dotykowy. Kiedy nie działa, tak naprawdę nie możemy nic zrobić na urządzeniu i pozostaje nam ewentualne posiłkowanie się asystentem głosowym, co też nie zastąpi normalnego dotyku. Nic więc dziwnego, że kiedy po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji użytkownicy Galaxy S23 Ultra natrafili na podobną usterkę, posypały się skargi.

Jak to zwykle bywa, nie jest to problem powszechny, bo dotyka tylko niektórych urządzeń, ale i tak na oficjalnych forach społeczności Samsunga pojawiło się sporo zgłoszeń. Nie wygląda to też tak samo u każdego. U jednych dotyk nie działa całkowicie, chociaż smartfon wciąż reaguje na rysik S-Pen, natomiast i innych dotyk działa, ale nie za pierwszym razem – np. by uruchomić aplikację, trzeba nacisnąć na nią dwa razy.

Galaxy S23 Ultra

Trudno powiedzieć, jak wielu właścicieli Galaxy S23 Ultra zmaga się z tego typu usterkami, ale pewne jest, że Samsung musi jak najszybciej coś z tym zrobić. Jest to bowiem naprawdę ogromny problem, bo uniemożliwia użytkownikom korzystanie z ich sprzętu i chociaż trochę tutaj ratuje S-Pen, to wciąż nie jest to tylko drobna niedogodność, którą można zignorować.

Warto też wspomnieć, że niektórzy użytkownicy zgłaszający usterkę przyznali się, iż jakiś czas temu wymieniała ekran, korzystając z części zamiennych niewyprodukowanych przez Samsunga. Mogłoby to oznaczać brak autoryzacji dla komponentów firm trzecich, ale znowu – nie ma pewności, że dotyczy to tylko takich smartfonów. Jeśli jednak takie przypuszczenie się potwierdzi, to oznaczałoby celowe posunięcie ze strony południowokoreańskiego giganta. Są to jedynie przypuszczenia i musimy poczekać na oficjalne stanowisko firmy, by wyciągać dalsze wnioski. Na razie więc wiadomo jedno – aktualizacja One UI 6.1 nie jest tak fajna, jak powinna być.