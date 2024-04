Nowy sprzęt audio Sony ULT POWER SOUND – w końcu zapamiętasz go bez notatnika

Głośniki ULT POWER SOUND

Nowa seria głośników składa się z trzech modeli: ULT TOWER 10, ULT FIELD 7 i ULT FIELD 1. Cechą charakterystyczną jest specjalny przycisk ULT, z pomocą którego można wzbogacić brzmienie za pomocą odpowiednio dobranych trybów dźwięku.

ULT TOWER 10

Najpotężniejszym przedstawicielem rodziny jest niewątpliwie ULT TOWER 10. Poza podstawowym trybem działania ma także dwa ze wzmocnionym basem – w pierwszym (ULT1) wzmacniane są niższe częstotliwości, a drugi (ULT2) ma w tym samym zakresie wzmocnić ciśnienie akustyczne, by dodać jeszcze większej energii muzyce.

ULT TOWER 10 to sprzęt typowo imprezowy. Sony uzbroiło go w technologię optymalizacji pola dźwiękowego, która wykrywa hałas i zmienia ustawienia dźwięku tak, by muzyka mimo to pozostała wyraźna. Zsynchronizowane ze sobą dźwięk i oświetlenie imprezowe 360° mają wypełnić każdy zakątek pomieszczenia. Dzięki funkcji Party Connect można połączyć ze sobą do 100 głośników i zsynchronizować ze sobą zarówno efekty dźwiękowe, jak i świetlne.

Głośnik wyposażony jest w mikrofon bezprzewodowy oraz zestaw regulatorów dźwięku umożliwiający wykorzystanie jednego lub dwóch takich urządzeń do Karaoke. Możliwe jest także wykorzystanie ULT TOWER 10 jako wzmacniacza gitarowego lub współpracującego z telewizorem.

ULT FIELD 7

ULT FIELD 7 jest mniejszym bratem poprzednika. Jak sama nazwa sugeruje, zoptymalizowany został do pracy w terenie – ma odporną na wodę (także morską, co jest wyjątkowo rzadko spotykane) i pył konstrukcję, potwierdzoną certyfikatem IP67, oraz akumulator pozwalający nawet na 30 godzin pracy, który można szybko uzupełnić – 10 minut ładowania pozwoli na godzinę odtwarzania muzyki. Także i tu dostępne są tryby ULT1 i ULT2 wmacniające bas i optymalizacja pola dźwiękowego.

Głośnik posiada dwa uchwyty, pozwalające na wygodne przenoszenie, a do tego może pracować tak w położeniu pionowym, jak poziomym. ULT FIELD 7 może współpracować z mikrofonem do karaoke lub służyć jako wzmacniacz gitarowy. Zabawę karaoke można uprzyjemnić sobie dzięki możliwości regulacji echa i tonacji, a jeśli jeden głośnik to za mało, top można spiąć ze sobą do 100 takich urządzeń i używać ich synchronicznie.

ULT FIELD 1

ULT FIELD 1 jest najbardziej kompaktowym urządzeniem z rodziny i najłatwiej go przenieść. Jest odporny na wodę, pył, a wstrząsy, na wyposażeniu ma wielofunkcyjny pasek. Zasilany z wydajnego akumulatora jest w stanie nagłośnić nawet długą imprezę – zgromadzona energia wystarczy do napędzenia głośnika nawet przez 12 godzin.

Jak wszystkie głośniki z rodziny, położono tu duży nacisk na mocny bas. Do jego wzmocnienia służy tryb ULT POWER SOUND. ULT FIELD 1 może pracować w położeniu poziomym i pionowym, dostępny jest w 4 kolorach (czarnym, białym, pomarańczowym i leśnej szarości). Wbudowany mikrofon i tryb redukcji pogłosu pozwala na użycie głośnika jako zestawu głośnomówiącego podczas rozmów.

ULT WEAR

Rodzinę głośników ULT uzupełniają słuchawki. Model WEAR przeznaczony jest dla wymagających „bassheadów”, poszukujących dostosowanych do swoich upodobań słuchawek z systemem redukcji hałasu ANC (na poziomie kultowych WH-1000XM3). ULT WEAR to konstrukcja wokółuszna, zamknięta, wyposażona w wygodne miękkie nauszniki, pozwalające na długie i wygodne użytkowanie słuchawek.

W ULT WEAR użyto tego samo procesora V1 co w znanych i lubianych słuchawkach z serii 1000X, ale współpracuje on z przetwornikami stworzonymi specjalnie na potrzeby serii ULT POWER SOUND. Dwa tryby wzmocnienia basu dostępne pod przyciskiem ULT (1 i 2) dodatków wzmacniają charakterystykę WEAR. Słuchawki pozwalają na podłączenie ich do dwóch urządzeń jednocześnie dzięki obsłudze Bluetooth Multipoint.

Wszystkie urządzenia ULT POWER SOUND powstają z myślą nie tylko o jakości dźwięku, ale także o ochronie środowiska. W konstrukcji wykorzystano plastik pochodzący z recyclingu, w słuchawkach ekologiczne są także opakowania. Sprzęt dostępny jest od kwietnia 2024 roku i po raz pierwszy nie trzeba robić notatek o nazwach przed udaniem się do sklepu.