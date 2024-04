Home Tech Nic nie topi się lepiej niż RTX 4090. Takie są – niestety – fakty

Raport jednego z punktów serwisowych donosi, że co miesiąc stopieniu ulega aż 200 koszmarnie drogich kart graficznych RTX 4090. Przyczyną jest to samo, co budzi kontrowersje już od dnia ich premiery, a więc wtyczki zasilania. Już od dwóch lat użytkownicy narzekają, że są one po prostu sknocone.