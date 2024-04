Kwietniowy sterownik Nvidia Studio to przyśpieszenie w Adobe Premiere Pro i DaVinci Resolve

Jeśli korzysta się z z kart graficznych NVIDIA RTX i GeForce RTX do montowania filmów, nowe akceleracje AI pozwolą znacznie przyspieszyć pracę, dzięki czemu zyska się więcej czasu na kreatywne zadania. Wprowadzone przez Nvidię nowości to znaczne ułatwienia, których nie sposób nie docenić, a dzięki którym praca i tworzenie staną się łatwiejsze.

Nvidia Studio – trzy ważne nowości

W aplikacji Adobe Premiere Pro wprowadzono przyspieszenie funkcji zamiany mowy na tekst. Jak podaje Nvidia, można spodziewać się w związku z tym szybszej o 15% automatycznej transkrypcji tekstu oraz przepływu pracy związanego z edycją opartą na tekście.

W aplikacji DaVinci Resolve wraz z wersją 19 pojawiają się dwie nowe funkcje AI: IntelliTrack AI oraz UltraNR. Jeśli korzysta się z komputera Mac z procesorem M2 Ultra lub karty graficznej GeForce RTX 4090, działają one trzy razy szybciej.

Nvidia Studio usprawnia także Adobe After Effects. Dzięki akceleracji kart graficznych RTX możliwe jest łatwe i wygodne importowanie obiektów 3D. Są one następnie renderowane w tej samej trójwymiarowej przestrzeni co kamera, światło i inne warstwy 3D, co pozwala osiągnąć niezwykle estetyczne wrażenia.

Nowy sterownik docenią także osoby korzystające z aplikacji do projektowania 3D – SketchUp 2024. Wprowadzono w niej nowy silnik graficzny, wykorzystujący DirectX 12, co podnosi szybkość fps 2,5 raza. Co ciekawe, po aktualizacji fps-y są 4,5 raza szybsze na RTX 4090 niż na M2 Ultra.

Nowy sterownik jest już do pobrania i warto go zainstalować, aby w pełni cieszyć się możliwościami, jakie Nvidia Studio przynosi do obydwu aplikacji kreatywnych.