Nowości od OnePlus już w Europie. Oto OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition i OnePlus Pad Go

Jesteśmy marką premium oferującą produkty z systemem Android. W naszej strategii produktowej koncentrujemy się na budowaniu ekosystemu wysokiej jakości urządzeń, w skład którego wchodzą: smartfony, tablety, urządzenia ubieralne i audio. Europa stanowi dla nas kluczowy region. Wprowadzenie OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition podkreśla nasze lokalne zaangażowanie – powiedział Bingo Liu, dyrektor generalny OnePlus Europe.

OnePlus Watch 2 swoją premierę ma już za sobą, ale teraz zegarek doczekał się nowej edycji – Nordic Blue – inspirowanej skandynawską estetyką wzornictwa. Urządzenie utrzymane jest w kolorystyce żeglarskiej, mamy więc błękit i biele, co idealnie współgra z dwukolorową niebieską tarczą, dzięki czemu całość tworzy spójną kompozycję o klasycznym charakterze. W tej wersji dostajemy zupełnie nowy hybrydowy pasek – połączenie fluoroelastomeru z prawdziwą skórą, to przyjemne w odczuciu, luksusowe wykończenie.

Chociaż urządzenie swój debiut ma za sobą, warto przypomnieć, że OnePlus Watch 2 został wyposażony w 1,43-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, obudowę ze stali nierdzewnej z szafirowym szkiełkiem 2.5D oraz polerowane wykończenie, co sprawia, że jest to świetny przykład połączenia trwałości, wysokiej jakości i estetyki.

Wartą uwagi kwestią jest specjalna architektura Dual-Engine z dwoma chipsetami Snapdragon W5 i BES 2700, które zapewniają wysoką wydajność i czas pracy baterii do 100 godzin. Na pokładzie znalazły się sensory pozwalające na dokładne śledzenie aktywności fizycznej i monitorowanie stanu zdrowia użytkownika.

Obok OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition na rynek europejski wkroczył też tablet OnePlus Pad Go. Wyposażono w 11,35-calowy wyświetlacz 2,4K, na którym oglądanie ulubionych treści będzie prawdziwą przyjemnością i to nie tylko pod względem wizualnym, za co opowiada system Dolby Atmos, a certyfikat TÜV Rheinland potwierdza też dbałość producenta o przyjazne dla oczu wrażenia. Napędza go układ Helio G99 wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i do 128 GB pamięci wbudowanej w standardzie UFS 2.2. Za zasilanie odpowiada z kolei pojemny akumulator 8000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Po stronie aparatów dostajemy dwie kamerki 8 Mpix – po jednej z przodu i z tyłu.

Nowy tablet producenta cechuje się eleganckim, stylowym wykończeniem, bezproblemową łącznością z innymi urządzeniami producenta za pośrednictwem funkcji Auto Connect oraz wygodną łącznością LTE, która zapewni dostęp do sieci także poza domem. Nie zabrakło też inteligentnych funkcji, takich jak Content Sync umożliwiają udostępnianie schowka i galerii zdjęć pomiędzy tabletem a smartfonami OnePlus czy Cellular Data Sharing, który w modelach innych niż LTE, pozwala na bardziej niezawodną i energooszczędną metodę połączenia, w porównaniu do standardowych połączeń typu hotspot.