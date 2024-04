Parking w Warszawie? Podążaj za niebieską tablicą

Samo znalezienie parkingu to żadna sztuka, jednak trafienie na taki, na którym znajdują się wolne miejsca, to już coś całkiem innego. Choć w Warszawie jest sporo parkingów – zarówno w Strefie Płatnego Parkowania, jak i lokalizacjach podziemnych – nigdy nie wiadomo, czy gdy dojedzie się do wybranego, będzie można zaparkować samochód. Ale niedługo ma to zmienić się na lepsze.

Niebieska tablica poinformuje, czy parking ma wolne miejsca

Ostatnio niebieskie tablice stanęły wzdłuż ulic Grzybowskiej i Wroniej na Woli. Wcześniej pojawiły się w rejonie trzech ogólnodostępnych parkingów prywatnych: przy centrum handlowym “Złote Tarasy”, przy ul. Pięknej 20 oraz na terenie kwartału zajmowanego przez kompleks Browary Warszawskie. W ramach testów wprowadzono także informacje o liczbie wolnych miejsc na śródmiejskich parkingach należące do ZDM (pod placem Krasińskich oraz pod ulicą Waryńskiego).

Łukasz Puchalski, dyrektor stołecznego Zarządu Dróg Miejskich, poinformował: “za nami pilotaż przyulicznych wyświetlaczy informujących o liczbie wolnych miejsc na parkingach. Przygotowujemy się do rozszerzenia programu na parkingach miejskich oraz jednocześnie szukamy partnerów prywatnych zainteresowanych tym projektem”. Równocześnie ZDM zaakceptował ujednolicony wzór niebieskiej tablicy. Za projekt odpowiada Towarzystwo Projektowe, a design nawiązuje do stylistyki Miejskiego Systemu Informacji.

Gdzie pojawią się niebieskie tablice? Jak czytamy na stronie ZDM: “Ogłosiliśmy właśnie przetarg na montaż tablic na 18 wybranych parkingach należących do: śródmiejskiego Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Transportu Miejskiego (Park & Ride) oraz Pałacu Kultury i Nauki. Tablice planowane są też na dojazdach do parkingu pod placem Powstańców Warszawy, który powstaje w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dojazd do niego ułatwi też przekształcenie ulicy Mazowieckiej w dwukierunkową oraz przebudowa jej skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską.”

Wszystkie koszty – zaczynając od produkcji po montaż – leżą po stronie kontrahenta, który jest podmiotem prywatnym. Co istotne – każdy parking obsługiwać będzie więcej niż jedna tablica, dlatego ich łączna liczba (wraz z już używanymi) wyniesie ponad 40. Jednak plany na przyszłość obejmują także kolejne, a więc na tym nie koniec.

W chwili obecnej ZDM poleca korzystanie z sieci „Parkuj i Jedź”. Obejmuje ona 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów oraz prawie tysiąc dla rowerów. Wszystko to w 17 lokalizacjach. Aby pozostawić samochód bez opłat, potrzebny jest bilet krótko- lub długookresowy lub posiadanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.