PCIe 7.0 już oficjalnie. Nowy standard jest dosłownie tuż za rogiem

PCI SIG , czyli organizacja zajmująca się ustalaniem standardów interfejsu PCIe, ogłosiła oficjalną specyfikację siódmej jego wersji. Nie może zaskakiwać, że oferowane przez nią transfery są znacznie większe niż obecnych standardów. A jeśli ktoś śledzi rynek IT, z pewnością nie zaskoczy go również fakt, że nowa specyfikacja powstała z myślą o sztucznej inteligencji oraz jej możliwościach.

PCIe 7.0 to szybkość, która oszałamia

PCIe 7.0 to progres w stosunku do poprzednich wersji. Po raz pierwszy zaprezentowano wstępne założenia specyfikacji podczas US DevCon w czerwcu 2022 roku, potem zaś zaprezentowano wersję 0,3 dla członków organizacji. Dodali oni swoje uwagi, co pozwoliło na ustalenie finalnej wersji. Ma ona spełniać następujące założenia:

zapewniać bitrate wynoszący 128 GT/s i do 512 GB/s przy dwustronnej konfiguracji x16;

wykorzystywać modulację PAM4 (Pulse Amplitude Modulation);

wykorzystywać w pełni dostępne kanały;

zapewniać najniższe możliwe opóźnienia przy maksymalnej szybkości;

usprawniać wykorzystanie energii;

dawać kompatybilność wsteczną dla poprzednich standardów PCIe.

Jak pokazuje powyższy wykres, PCIe 7.0 idzie wyznaczoną ścieżką dublowania przepustowości w każdej kolejnej generacji. Ma posłużyć przed wszystkim na rynkach związanych z wymianą oraz przetwarzaniem dużych ilości danych, jak Ethernet 800G, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, hiperskalowalne centra danych, komputery kwantowe czy rozwiązania chmurowe. Pierwsze urządzenia z tym interfejsem pojawią się na rynku w 2025 roku, ale…

Na rynku konsumenckim trzeba będzie jeszcze na PCIe 7.0 poczekać ze 2-3 lata. Przede wszystkim producenci muszą zastosować nowy standard w płytach głównych oraz urządzeniach, a nie zapominajmy, że dopiero nieśmiało pojawia się w nich PCIe 6.0, zaś w większości nie ma nawet PCIe 5.0. Tak więc z “siódemki” skorzystasz gdzieś w 2027-2028 roku. I mogę się założyć, że już wtedy będzie gotowy PCIe 9.0 lub nawet 10.0.