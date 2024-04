POCO zdradza harmonogram aktualizacji HyperOS. Które modele dostaną nowy system?

Xiaomi udostępnia HyperOS kolejnym smartfonom POCO

Autorski system operacyjny HyperOS swoją premierę zaliczył jeszcze w październiku, kiedy w Chinach zaprezentowano serię Xiaomi 14. Od tamtej pory producent sukcesywnie aktualizuje swoje urządzenia i co najważniejsze, od początku wiedzieliśmy, że nie będzie on ograniczony tylko do rynku chińskiego, choć na globalne wdrożenie będziemy musieli trochę zaczekać. Pomimo zapewnień, wiemy już, że nie jest to taka zupełna nowość. Wiele robi integracja z najnowszym Androidem, a przede wszystkim podobieństwo do nakładki MIUI. W tym kontekście trudno raczej nazwać to całkowitą nowością, a raczej ewolucją obecnego systemu. Producent ulepszył i oprogramowanie pod wieloma względami, co było oczywiście konieczne, przez wzgląd na obsługę szerokiej gamy produktów.

W ostatnich miesiącach, zwłaszcza na początku tego roku, Xiaomi sukcesywnie rozszerzało dostępność aktualizacji dla swoich smartfonów, jednocześnie umieszczając HyperOS na pokładzie tych modeli, które dopiero pojawiały się na rynku. Oprogramowanie trafiło więc na pokład urządzeń marki Redmi oraz Xiaomi, ale co z POCO?

Co prawda w międzyczasie ogłoszono, że pierwszym modelem z HyperOS będzie POCO F5, potem zaś zapanowała cisza, mimo iż w toku wdrażania aktualizacji, niektóre z urządzeń submarki już zostały uaktualnione. Są to:

POCO C55

POCO M5

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X6 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M4 5G

POCO M6 Pro

Wraz z rozpoczęciem drugiego kwartału pojawił się kolejny harmonogram. Na razie ogłosił go indyjski oddział, jednak spodziewam się, że nie minie dużo czasu, aż aktualizacja trafi też do pozostałych regionów. Modelami, które teraz dostaną HyperOS będą:

POCO F4

POCO M4 Pro

POCO C65

POCO M6

POCO X6 Neo

HyperOS nie tylko dla POCO

Oczywiście Xiaomi nie zaprzestaje wdrażania aktualizacji również dla pozostałych swoich modeli. W drugim kwartale HyperOS trafi więc na następujące urządzenia: