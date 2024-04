Powstała cudowna powłoka okienna. Obniży temperaturę i zmniejszy zużycie energii, ale nie zasłoni widoku

Okna wpuszczają światło do naszych domów, ale jednocześnie także “nieproszonego” gościa: nadmiarowe ciepło. Są różne sposoby, by się bo pozbyć, ale przełomowa powłoka właśnie powstała na University of Notre Dame. Nie tylko obniża ona temperaturę w pomieszczeniu, ale także zużycie energii związanej z chłodzeniem, niezależnie od tego, jaką mamy porę dnia.

Niezwykła folia może być nakładana na istniejące okna lub szyby samochodowe, nawet o 1/3 obniżając koszty stosowania klimatyzacji. Szczegóły opisano w czasopiśmie Cell Reports Physical Science.

Powłoka okienna jak marzenie – blokuje ciepło, przepuszcza widoki

W upalne dni nawet 87 proc. ciepła dostaje się do naszych domów przez okna. Promieniowanie UV pochodzące ze światła słonecznego łatwo przechodzi przez szkło, nagrzewając pomieszczenie i zwiększając prawdopodobieństwo konieczności włączenia klimatyzacji lub rezygnacji ze światła poprzez zaciągnięcie zasłon lub opuszczenie rolet. Ale wcale nie musi tak być – powłoka stworzona przez francuskich uczonych blokuje wytwarzające ciepło promienie UV i podczerwone, a jednocześnie przepuszcza światło widzialne.

Podobnie jak spolaryzowane okulary przeciwsłoneczne, nasza powłoka zmniejsza intensywność wpadającego światła, ale w przeciwieństwie do okularów przeciwsłonecznych pozostaje przezroczysta i skuteczna nawet przy przechylaniu jej pod różnymi kątami. Prof. Tengfei Luo z MÖNSTER Lab

W 2022 r. prof. Luo wytworzył powłokę szklaną, wykorzystując planarne wielowarstwowe (PML) struktury fotoniczne. Te ułożone w stos ultracienkie warstwy mają charakterystyczne współczynniki załamania światła, które umożliwiają selektywne przepuszczanie lub odbijanie światła w zależności od jego długości fali. Ułożenie krzemionki, tlenku glinu i tlenku tytanu na szklanej podstawie i pokrycie cienką warstwą polimeru krzemowego (PDMS) w celu odbicia promieniowania cieplnego, dało przezroczystą powłokę, która przewyższa inne powłoki redukujące ciepło dostępne na rynku.

Przełomowa powłoka okienna jest w pełni transparentna, ale spełnia swoje właściwości blokera ciepła /Fot. University of Notre Dame

Teraz udało się znacznie ulepszyć swoją pierwotną folię. Ponieważ okna są zazwyczaj instalowane pionowo, bezpośrednie światło słoneczne padające na nie w ciągu dnia zmienia się wraz z ruchem Słońca. Istniejące powłoki okienne są zwykle optymalizowane pod kątem światła wpadającego pod kątem 90o, więc ich zdolność do blokowania światła zależy od tzw. kąta padania światła słonecznego. W południe, w najgorętszej części dnia, światło słoneczne pada na okno pod kątem, co oznacza, że większość powłok mniej skutecznie je blokuje.

Zamiast rozwiązywać ten problem metodą prób i błędów, badacze zastosowali model uczenia maszynowego wspomaganego obliczeniami kwantowymi. W szczególności wykorzystali uczenie aktywne, podzbiór uczenia maszynowego, w którym algorytm uczenia się może interaktywnie wysyłać zapytania do użytkownika w celu oznakowania danych, oraz kwantowe wyżarzanie, które wykorzystuje fizykę kwantową do znajdowania optymalnych – lub prawie optymalnych – kombinacji pierwiastków.

Ich model wytworzył powłokę, która zarówno zachowała przezroczystość, jak i obniżyła temperaturę w pomieszczeniu modelowym o 5,4-7,2oC, nawet gdy światło przepuszczane było pod szerokim zakresem kątów.

Aby oszacować oszczędności energii na potrzeby chłodzenia, badacze wykorzystali oprogramowanie EnergyPlus do symulacji zużycia w standardowych biurach w różnych miastach. Wykazano, że wszystkie miasta w USA mogą zaoszczędzić aż 97,5 MJ/m2 rocznie. Oszczędności energii przeniosły się na miasta na całym świecie, w tym te w klimacie tropikalnym.

Naukowcy przewidują wiele zastosowań nowatorskiej powłoki okiennej, głównie do budynków komercyjnych i mieszkalnych, a także samochodów.