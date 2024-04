Zachwycałeś się tym robotem ponad dekadę. Atlas od Boston Dynamics kończy karierę

Robot Atlas na emeryturę. Boston Dynamics skupi się na kolejnych robotach

Prawie 11 lat po swoim debiucie, Boston Dynamics ogłosiło wycofanie Atlas na zasłużoną już emeryturę. Mowa o rewolucyjnym humanoidalnym robocie, który był pierwotnie finansowany przez DARPA i zaprojektowanego do misji poszukiwawczo-ratunkowych. Przez lata Atlas zachwycał świat nie tylko swoimi przeznaczonymi zdolnościami, ale także serią rozchodzących się viralowo nagrań, demonstrujących jego niezwykłą zwinność i równowagę. Wszystko zaczęło się od tego:

Dziś z kolei, ponad dekadę później, możemy podsumować całą przygodę robota Atlas, żegnając się z nim:

W ostatnich latach firma Boston Dynamics często prezentowała zdolności robota w nagraniach, na których to ten “chwalił się” możliwością wykonywania skomplikowanych ruchów tak płynnie, że aż mógł wywoływać u niektórych wrażenie niepokoju. Dziś obawy co do tego, że Atlas się zbuntuje i zrobi nam na świecie “drugiego Terminatora”, można już jednak włożyć między bajki. Okazji na to zwyczajnie nie dostanie.

W filmie pożegnalnym Boston Dynamics nie tylko wskazywało osiągnięcia Atlasa, ale również zapewniało kontrast do tych sukcesów swoistą kompilacją wpadek, która przypomina, jak trudne jest stworzenie czegoś, co fizycznie “przypomina człowieka”. Podkreśla to idealnie zdanie, wedle to którego “przez prawie dekadę, Atlas rozbudzał naszą wyobraźnię, inspirował kolejne pokolenia robotyków i pokonywał techniczne bariery w dziedzinie“.

Chociaż Atlas odejdzie w cień, to wyniesione lekcje i technologie opracowane w ramach jego rozwoju niewątpliwie wpłyną na przyszłe projekty robotyczne w Boston Dynamics. Zwłaszcza że firma potwierdziła, że koniec dla Atlasa nie oznacza końca dla jej pracy nad robotami humanoidalnymi.