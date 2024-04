Rosja ma helikoptery nowej generacji. Mi-8AMTSz-WA ma wspierać najlepszych z najlepszych

Mi-8AMTSz-WA to nowy zaawansowany rosyjski śmigłowiec do operacji specjalnych

Oczywiście Mi-8 sam w sobie nie jest nowy. Ten radziecki śmigłowiec wielozadaniowy poleciał po raz pierwszy w 1961 roku i do tej pory doczekał się całej masy różnych wariantów. Dziś tę podróż wieńczy wysoce wyspecjalizowana wersja Mi-8AMTSz-WA, która została zaprojektowana z myślą o wymaganiach nowoczesnego pola walki i doświadczeniach z konfliktu syryjskiego. Serce jego zaawansowania stanowią dwa silniki turbinowe Klimow WK-2500-03 i nowy główny, 21,3-metrowy wirnik z kompozytowymi łopatami, a więc połączenie umożliwiające osiągnięcie prędkości do 270 kilometrów na godzinę, co jest uzupełnione przez potężną pomocniczą jednostkę zasilającą TA-14 i zmodernizowany pakiet awioniki.

Jedną z kluczowych cech wyróżniających Mi-8AMTSz-WA jest zwiększona wytrzymałość bojowa. Wprowadzenie na pokładzie zestawu pomocy obronnych i solidnej zbroi z tytanowej stopy wokół kokpitu i kluczowych jednostek znacząco zwiększa odporność helikoptera na ogień wroga. Dodatkowo przedział ładunkowy jest chroniony przez lekką zbroję z aramidu, zapewniając ochronę wszystkiemu, co znajduje się wewnątrz, a ulepszona konstrukcja śmigłowca kładzie również nacisk na elastyczność operacyjną, pozwalając mu doskonale radzić sobie w różnorodnych warunkach, a w tym w trudnych środowiskach Arktyki.

Rosja śmigłowiec Mi-8AMTSz-WA

Mi-8AMTSz-WA został zaprojektowany tak, aby oferować niezrównaną użyteczność operacyjną, czy to podczas przeprowadzania operacji specjalnych, transportu ładunków czy misji rozpoznawczych. Jego zdolność do działania w niskich temperaturach i przy minimalnym oświetleniu czyni go potężnym sprzętem wojskowym zwłaszcza we wspomnianym arktycznym regionie. Wisienką na torcie jest zasięg lotu do 610 km, zdolność przenoszenia do 36 osób lub 4000 kilogramów ładunku oraz zaawansowane opcje uzbrojenia, a w tym dwa przednie karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm, które podkreślają jego rolę jako platformy wielozadaniowej.

Nowe zdjęcie Mi-8AMTSz-WA nie powinno być dla nas większym zaskoczeniem, bo przed trzema laty Rosja doczekała się dostawy aż 10 helikopterów tego typu. Odpowiedź na to, co wyróżnia go spośród innych wariantów rodziny Mi-8 leży w jego lepszych osiągach silnika, prędkości, konstrukcji wirnika, ochronie pancernej, uzbrojeniu i awionice. Chociaż tradycyjne warianty Mi-8 odgrywały kluczowe role w różnych misjach, Mi-8AMTSz-WA jest specjalnie dostosowany do środowisk o wysokiej intensywności konfliktów, oferując zaawansowaną ochronę i siłę ognia oraz nowoczesne sensory do operacji dziennych i nocnych.