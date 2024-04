Tak zaawansowanego BMP-3 nie widziałeś. Jak Rosja ulepszyła bojowe pojazdy piechoty?

Udoskonalona wersja BMP-3 dostrzeżona na Ukrainie ze wzmocnionym opancerzeniem

Trzecie BMP w całej rodzinie radzieckich bojowych pojazdów piechoty, czyli BMP-3, weszły na służbę w 1987 roku i nie doczekały się tak rozległego nakładu produkcyjnego. W czasie produkcji powstało ponad 2000 egzemplarzy, które rozwiązały największe problemy poprzedników. BMP-3 nie dręczyły bowiem takie problemy, jak np. nieprzemyślane wyjście dla oddziału piechoty, które nierzadko kosztowało żołnierzy życie. Więcej na ten temat możecie przeczytać zarówno w kompleksowym artykule na temat rodziny BMP, jak i dwóch innych wpisach, w których to opisywałem dążenia Ukrainy oraz Rosji do utrzymania tych pojazdów na służbie.

Tradycyjny BMP-3

Historia ulepszania BMP-3 jeszcze się nie skończyła, co widać po najnowszych doniesieniach prosto z frontu. Zawitał na niego bowiem znacząco ulepszony rosyjski BMP-3, którego widzimy tak naprawdę po raz pierwszy. Jego największą różnicą względem oryginału jest zestaw pancerza reaktywnego (ERA), który sam w sobie jest wyjątkowy. Modyfikacja obejmuje instalację zestawów pancerza reaktywnego 4S24, które są częścią szerszego programu ochrony dynamicznej „Karkas-2”, opracowanego w celu zwiększenia poziomu ochrony lekko opancerzonych pojazdów.

Pancerz 4S24 jest zaprojektowany tak, aby oferować poziom ochrony porównywalny ze starszym pancerzem reaktywnym Kontakt 4S20, ale zawiera tylko połowę ilości materiału wybuchowego. Jest to bardzo istotne, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważenia skutecznej ochrony z jednoczesnym nieograniczaniem mobilności pojazdu, którego układ napędowy miałby więcej do zrobienia przy zwiększonej wadze. Jedną z kluczowych innowacji w ulepszonym opancerzeniu BMP-3 jest zastosowanie warstwy materiału polimerowego, który otacza bloki ERA i zwiększa ogólną wytrzymałość pojazdu. W efekcie system Karkas-2 zapobiega przenoszeniu detonacji między poszczególnymi elementami pancerza, co jest kluczowe dla obrony przed wielokrotnymi trafieniami bronią przeciwpancerną.

Z jednej strony takie wzmocnienie pancerza BMP-3 na bokach i w sekcji czołowej stanowi ogromne ulepszenie, ale taki pojazd nadal jest wrażliwy na pociski zdolne do przeprowadzania “ataku z góry”, czy po prostu dronów. Pomijając jednak kwestię użyteczności bojowej na froncie, samo wprowadzenie ulepszonej odmiany BMP-3 do strefy konfliktu podkreśla ciągłą ewolucję nawet starego sprzętu wojskowego w odpowiedzi na operacyjne wymagania i pojawiające się zagrożenia.