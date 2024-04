Samsung wprowadza najszybszą pamięć LPDDR5X DRAM na rynku

LPDDR to skrót od “low-power double data rate” (czyli “podwójna szybkość transmisji danych o małej mocy”) to standard mających niskie zapotrzebowanie na energię chipów pamięci SDRAM dla urządzeń mobilnych. Został stworzony po to, aby umożliwić wydajne wykorzystywanie aplikacji. Dzięki nowym układom Samsunga teraz posłuży także do użycia aplikacji korzystających ze sztucznej inteligencji.

Co przygotował Samsung?

Najnowsze czipy LPDDR5X, które zaprezentował światu Samsung, mają za zadanie zapewnić największą wydajność na rynku, pozwalając na szybkość wynoszącą 10,7 Gbps. Powstały w procesie 12 nm, co pozwoliło dodatkowo na zmniejszenie ich wielkości w stosunku do poprzednich pamięci LPDDR. W jednym układzie mieści się 32 GB mobilnej pamięci DRAM, a zoptymalizowana została tak, aby zapewniać lokalne rozwiązania SI.

Na tym nie koniec – producent chwali się, że wynalazł technologie wyspecjalizowane w energooszczędności. Zapewniają one zoptymalizowane ustawienia adaptacyjne poboru mocy, w tym tryb niskiego z interwałami mającymi na celu oszczędzanie energii. Pozwoli to na wydłużenie czasu pracy urządzenia mobilnego o 25%.

Nowe pamięci LPDDR5X, które zaprezentował Samsung, mogą posłużyć również w centrach danych, gdzie zminimalizują koszty dzięki tej właśnie energooszczędności. Ponadto producent sugeruje, że aplikacje SI mogą efektywnie wykorzystać nową technologię w lokalnych, przenośnych oraz serwerowych infrastrukturach.

Układy te będą sprzedawane producentom PC-tów oraz serwerów, twórcom akceleratorów SI, branży motoryzacyjnej i innym branżom. W chwili obecnej trwają jej ostatnie testy praktyczne, a masowa produkcja powinna ruszyć w drugiej połowie tego roku.