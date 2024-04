Samsung idzie jak burza. Jeszcze więcej smartfonów dostanie Galaxy AI

Samsung rozszerza dostępność Galaxy AI. Aktualizacja trafi do kolejnych smartfonów

Początkowo wydawało się, że Galaxy AI zostanie zarezerwowane tylko dla serii Galaxy S24, a potem trafi też do najnowszych składaków. Na szczęście Samsung zdecydował inaczej i już pod koniec marca udostępnił One UI 6.1 dla serii Galaxy S23 oraz Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Posiadacze tych urządzeń mogą korzystać ze wszystkich udoskonaleń, jakie sztuczna inteligencja wniosła na pokład tegorocznych flagowców. Trudno jednak powstrzymać się przed zadaniem pytania – a co ze starszymi smartfonami?

Czytaj też: Naprawa iPhone’ów będzie teraz łatwiejsza i mniej kosztowna. Apple wprowadza kolejne zmiany

Samsung sukcesywnie wydłużał wsparcie dla topowych modeli w swojej ofercie, więc z tych, które zadebiutowały w 2022 czy nawet 2021 roku możemy korzystać jeszcze przez dłuższy czas. Dobrze więc by było, gdyby tak mocno nie odstawały na tle swoich następców, prawda? Dlatego właśnie koreański gigant postanowił przenieść Galaxy AI także na urządzenia trochę starsze, choć nie wszystkie dostaną pełną gamę funkcji opartych na sztucznej inteligencji, co może wynikać z ograniczeń sprzętowych.

Zgodnie z informacjami, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra otrzymają prawie wszystkie funkcje generatywnej sztucznej inteligencji. Wyjątkiem jest opcja Instant Slo-Mo, dająca możliwość tworzenia ujęć w zwolnionym tempie nawet po zarejestrowaniu klasycznego nagrania wideo. Pozostałe ulepszenia to:

Zakreśl, by wyszukać – stworzona we współpracy z Google nowa metoda wyszukiwania treści poprzez bezpośrednie zaznaczanie elementów widocznych na ekranie.

– stworzona we współpracy z Google nowa metoda wyszukiwania treści poprzez bezpośrednie zaznaczanie elementów widocznych na ekranie. Tłumacz na żywo – tłumacz zintegrowany z aplikacją do połączeń, dzięki któremu przetłumaczymy w czasie rzeczywistym wypowiadane przez rozmówcę słowa. Ta funkcja działa też w języku polskim.

– tłumacz zintegrowany z aplikacją do połączeń, dzięki któremu przetłumaczymy w czasie rzeczywistym wypowiadane przez rozmówcę słowa. Ta funkcja działa też w języku polskim. Asystent notatek – streszczanie, skracanie czy podsumowywanie w punktach najważniejszych informacji z długich tekstów w notatkach wraz z możliwością formatowania, a to wszystko przy użyciu sztucznej inteligencji.

– streszczanie, skracanie czy podsumowywanie w punktach najważniejszych informacji z długich tekstów w notatkach wraz z możliwością formatowania, a to wszystko przy użyciu sztucznej inteligencji. Asystent zdjęć – funkcje edycji generatywnej wprowadzone do aplikacji Galeria, takie jak Edycja generatywna, która pozwala na zmienianie rozmiaru i usytuowania obiektów na zdjęciach czy edycję zgodnie z sugestiami.

– funkcje edycji generatywnej wprowadzone do aplikacji Galeria, takie jak Edycja generatywna, która pozwala na zmienianie rozmiaru i usytuowania obiektów na zdjęciach czy edycję zgodnie z sugestiami. Asystent pisania – funkcja pozwala dostosować odpowiedni styl wiadomości i tłumaczyć je na 13 różnych języków.

– funkcja pozwala dostosować odpowiedni styl wiadomości i tłumaczyć je na 13 różnych języków. Asystent wyszukiwania — umożliwia szybsze dotarcie do informacji poprzez generowanie kompleksowych podsumowań artykułów.

— umożliwia szybsze dotarcie do informacji poprzez generowanie kompleksowych podsumowań artykułów. Asystent transkrypcji – pozwala na zamianę nagrań głosowych na tekst, tworzenie podsumowań i tłumaczeń.

– pozwala na zamianę nagrań głosowych na tekst, tworzenie podsumowań i tłumaczeń. Generowanie tapet z użyciem sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Samsung poprawia bezpieczeństwo zeszłorocznych flagowców. Kwietniowa aktualizacja już udostępniona

Tymczasem topowe modele z 2021 roku – seria Galaxy S21 oraz Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold 4 – dostaną mocno ograniczone Galaxy AI, bo ulepszenia sprowadzą się jedynie do funkcji Zakreśl, by wyszukać oraz czegoś, co źródła nazywają Magic Rewrite. Prawdopodobnie chodzi o jakąś opcję w klawiaturze, choć nie jesteśmy tego pewni. Aktualizacje dla urządzeń z 2021 i 2022 roku mają zostać udostępnione już w maju