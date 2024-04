Samsung poprawia bezpieczeństwo zeszłorocznych flagowców. Kwietniowa aktualizacja już udostępniona

Samsung udostępnia kwietniową łatkę zabezpieczeń dla smartfonów Galaxy

One UI 6.1 to naprawdę znacząca aktualizacja. Dzięki niej topowe modele firmy Samsung otrzymały Galaxy AI, czyli funkcje sztucznej inteligencji, takie jak tłumaczenie rozmów na żywo, ulepszenia w zakresie aparatów, edycji fotografii, asystenta notatek i wiele innych. Zaprezentowane w styczniu – podczas premiery Galaxy S24 – nowości nie zostały ograniczone tylko do najnowszych flagowców, bo przed kilkoma tygodniami producent rozszerzył ich dostępność na serię Galaxy S23 oraz składane modele Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Z czasem One UI 6.1 trafi też na kolejne urządzenia, choć już nie w takiej rozbudowanej formie.

Tymczasem południowokoreański gigant przygotował coś innego dla właścicieli zeszłorocznych flagowców. Jest to kolejna aktualizacja, a dokładniej kwietniowa poprawka zabezpieczeń. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się ona nie na dodaniu funkcji, a na poprawie bezpieczeństwa urządzeń, dlatego warto ją pobrać, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

Łatka wdrażana jest obecnie w Europie, ale jeśli jeszcze nie dostaliście żadnego powiadomienia, nie macie się czym martwić. Wystarczy chwilę poczekać, a aktualizacja z pewnością do was dotrze. Do pobrania jest około 350-400 MB, a według dziennika zmian „Poprawiono bezpieczeństwo Twojego urządzenia”. Nie wyszczególniono żadnych konkretnych ulepszeń, więc Samsung po prostu skupił się na naprawieniu jakichś drobnych bieżących problemów oraz podniesieniu poziomu zabezpieczeń, co zawsze jest na plus.

Samsung Galaxy S23+

W zależności od modelu dostępne będą następujące wersje oprogramowania:

Galaxy S23 – S911BXXS3CXD2

Galaxy S23+ – S916BXXS3CXD2

Galaxy S23 Ultra – S918BXXS3CXD2

Galaxy Z Fold 5 – F946BXXS1CXCH

Galaxy Z Flip 5 – F731BOXM1CXCF

W tym miesiącu podobną poprawkę otrzymają też tablety z serii Galaxy Tab S9, które również znalazły się w gronie „szczęśliwców” ulepszonych funkcjami Galaxy AI. Co ciekawe na liście do aktualizacji zabrakło Galaxy S23 FE oraz Galaxy Tab S9 FE, a przecież fanowski model S23 także dostał już One UI 6.1 ze sztuczną inteligencją na pokładzie. Możliwe jednak, że to tylko błąd, a stosowna aktualizacja i tak zostanie udostępniona tym urządzeniom. Tak czy inaczej, kiedy zobaczycie powiadomienie o dostępności poprawki, zainstalujcie ją jak najszybciej, by mieć pewność, że was sprzęt jest należycie chroniony.