MagicOS 8.0 w końcu opuszcza Chiny. Honor zaczyna udostępniać aktualizacje

Od premiery Androida 14 minęło dużo czasu, ale to nie oznacza, że wszystkie uprawnione do aktualizacji smartfony już go otrzymały. Honor trochę ociąga się globalnym z wdrażaniem tej wersji systemu, choć od premiery MagicOS 8.0 minęły prawie cztery miesiące.