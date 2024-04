Magiczne funkcje w Zdjęciach Google dla wszystkich. W dodatku – za darmo

Zdjęcia Google staną się magiczne i to nie tylko dla użytkowników Pixeli

Google przyzwyczaił nas już do tego, że właściciele smartfonów Pixel mają lepiej. To właśnie użytkownicy urządzeń giganta mogą korzystać z wielu dodatkowych funkcji systemu Android, a także ekskluzywnych ulepszeń w aplikacjach. Właśnie takim dodatkiem dla wybranych był Magic Editor wprowadzony w zeszłym roku na modelach Pixel 8 i Pixel 8 Pro. To narzędzie do edycji zdjęć oparte na sztucznej inteligencji, które oferuje szereg zaawansowanych funkcji.

Wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję, ten magiczny edytor pozwala nam m.in. na:

Usuwanie niechcianych elementów – bez trudu usuniemy ze zdjęcia osoby, zwierzęta, przedmioty, a nawet całe obiekty, a Magic Editor inteligentnie wypełni tło, aby zdjęcie wyglądało naturalnie, jakby niechciany element nigdy na nim nie istniał.

Przenoszenie obiektów – ta opcja pozwala przenieść zaznaczony element (obiekt, osobę) w inne miejsce na zdjęciu. Funkcja pomocna jest w sytuacjach, gdy chcemy poprawić kompozycję zdjęcia lub umieścić obiekt w lepszym miejscu.

Zmiana wyglądu nieba — możemy zmienić kolor nieba na zdjęciu, aby uzyskać efekt zgodny z naszym wyobrażeniem (romantyczny, dramatyczny czy bardziej mroczny). Żeby wyglądało to bardziej realistycznie, można też dodać chmury, słońce lub księżyc.

Ponadto Magic Editor może też automatycznie poprawić kolorystykę i kontrast zdjęcia. Pozwala również na ręczne dostosowanie różnych parametrów zdjęcia, takich jak jasność, nasycenie i ostrość.

Teraz gigant z Mountain View ogłosił, że niektóre z tych funkcjonalności dostępne będą dla wszystkich użytkowników Zdjęć Google. Oczywiście w pełnej wersji Magic Editor dostępny będzie na urządzeniach Pixel (wraz z rozszerzeniem już wszystkich), natomiast użytkownicy iOS i Androida otrzymają 10 zapisów w Magic Editor miesięcznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Nielimitowany dostęp uzyskamy wraz z subskrypcją Google One, kosztującą 8,99 zł miesięcznie.

To jeszcze nie wszystko, bo firma przygotowała też kilka przydatnych funkcji, które dostępne będą już bez żadnych limitów. Chodzi m.in. o magiczną gumkę, pozwalającą na usunięcie niechcianych elementów ze zdjęć, funkcję Photo Unblur wyostrzającą zdjęcia po ich wykonaniu, a także funkcję, która umożliwia zmianę źródła światła na już wykonanych fotografiach.

Wszystkie te nowości trafią do użytkowników już niedługo, bo 15 maja. Warto jednak wspomnieć, że do ich obsługi wymagany jest Android w wersji 8.0 lub nowszej albo iOS 15 lub nowszy.