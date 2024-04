Samsung ma ultraflagowca, więc nadszedł czas na ultrasmartwatcha. Galaxy Watch Ultra zadebiutuje już niedługo

Galaxy Watch 7 Ultra — Samsung wprowadzi kolejną nowość do oferty

Letnie wydarzenie Unpacked zapowiada się naprawdę gorąco i to z wielu powodów. Najbardziej oczywistym jest Galaxy Ring, czyli inteligentny pierścień, o którym mówiło się już od wielu lat. Można się spodziewać, że to on skradnie dużą część show, choć pozostałych urządzeń również nie można pominąć. Sporo będzie się działo wokół składaków, zwłaszcza że wciąż nie wiemy nawet, ile tych modeli naprawdę będzie – doniesienia wskazują na dwie wersje Galaxy Z Fold 6, a niektórzy wspominają również o dwóch wariantach modelu z klapką. Jak to wyjdzie w rzeczywistości, przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

Czytaj też: Nowa ładowarka Samsunga to jakiś żart. Jej cena zwala z nóg

Nie można również zapominać, że podczas nadchodzącego wydarzenia zobaczymy też kolejną generację Galaxy Watch, która również zapowiada się ciekawie. Jeśli śledzicie na bieżąco doniesienia, to zapewne wiecie, że w tym roku mamy dostać trzy modele Galaxy Watch 7, choć źródła nie są zgodne co do tego, czym będzie ten ostatni wariant. Jedni wskazywali na zegarek raczej budżetowy, coś w stylu kolejnego członka serii fanowskiej, inni z kolei zaprzeczali samej nazwie „FE”, ale potwierdzali, iż będzie to smartwatch budżetowy.

Galaxy Watch 7 Ultra będzie konkurował z Apple Watch Ultra?

Warto również wspomnieć o bardzo ciekawej plotce, według której Samsung w nadchodzącej serii przywróci prostokątny ekran, znany z dawno zapomnianej linii Galaxy Gear. Byłaby to całkiem miła odmiana i odświeżenie designu, a w dodatku taka zmiana miałaby duży sens, biorąc pod uwagę fakt, iż prostokątny ekran w dużej mierze jest bardziej funkcjonalny niż ten okrągły. W licznych raportach spekulowano, że w ten wyświetlacz zostanie wyposażony tańszy Galaxy Watch, ale najnowsze doniesienia trochę tutaj mieszają.

Czytaj też: Galaxy Ring dla każdego. Samsung szykuje wiele rozmiarów swojego pierścienia

Jak donosi AndroidHeadlines, seria Galaxy Watch 7 składać się będzie z trzech zegarków – Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Classic i Galaxy Watch 7 Ultra. Właśnie to ostatnie urządzenie zostało zauważone w kilku bazach certyfikacyjnych, potwierdzających jego istnienie. Być może Samsung chce iść w ślady Apple’a i rzucić wyzwanie Apple Watch Ultra. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, zegarek pojawi się w trzech różnych wariantach: M-L705U dla USA, SM-L705N dla Korei i SM-L705F dla rynku globalnego.

Czytaj też: Galaxy S24 FE każe na siebie długo czekać i to nie wróży mu dobrze

Istnienie Galaxy Watch 7 Ultra zostało potwierdzone, ale na dobrą sprawę to wszystko, co wiemy o tym urządzeniu. Baza certyfikacyjna, na którą powołuje się serwis, nie ujawnia żadnych innych szczegółów, dlatego lepiej podchodzić do tych doniesień z dużą rezerwą. O tym, co naprawdę Samsung dla nas naszykował, dowiemy się oficjalnie już w lipcu, bo zgodnie z doniesieniami, wydarzenie Unpacked odbędzie się już 10 lipca.