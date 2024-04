Snapdragon X Elite w testach. Wyniki napawają optymizmem

Jak dotąd na rynku procesorów dla desktopów i laptopów króluje Intel z układami Core. AMD ma mocne Ryzeny, jednak cieszą się one mniejszą popularnością. Jest także Apple ze swoimi układami Bionic oraz M, ale są one tylko ograniczone do produktów marki. Tymczasem już coraz bliżej dnia, w którym może pojawić się nowy, mocny gracz.

Snapdragon X Elite – wiarygodne testy

Redaktor serwisu WindowsLatest został zaproszony do kwatery głównej Qualcomm w San Diego, gdzie mógł na własne oczy przekonać się o tym, co potrafi Snapdragon X Elite. Testy prowadzone były na przygotowanym przez producenta sprzęcie i na predefiniowanych benchmarkach. Wśród nich znalazł się m.in. 3D Mark. Wyniki wszystkich benchmarków porównano z rezultatami, jakie osiągnięte zostały w tych samych testach przez Intel Core Ultra 7-155H.

Jak wypada porównanie? Przy kompresji plików do formatu 7Zip Snapdragon uzyskał wynik 18,98 s, a Intel – 21,09 s. W 3D Mark GPU Benchmark wyniki prezentowały się następująco: 39,11 FPS do 33,98 FPS. Spedometer 2.0 przy wykorzystaniu Edge pokazał, że Snapdragon osiaga wynik 438 pkt., podczas gdy Core – 376. Na Chrome również wygrał Elite, ale tu wyniki były bliższe – 457 do 413. Inne rezultaty prezentowały się następująco:

fot.: WindowsLatest

Co istotne – układ Qualcomm potrzebuje 23 W mocy, podczas gdy zapotrzebowanie u Intela sięgało nawet 100! A co ciekawe, producent nie podaje tradycyjnego wskaźnika TDP, jak robią to inni. Używana jest tu “moc ogólna”, co pokazane zostało już przy innych układach, jak Snapdragon 8 Gen 3. Oznacza to, że 23 Waty to zapotrzebowanie całego systemu, nie tylko samego procesora.

Niestety, nie było okazji do zmierzenia temperatury czy innych parametrów na pokładzie. Ustalono tylko, że pod największym obciążeniem procesor Intel Core dochodzi do ponad 60 stopni Celsjusza. Przetestowane zostały natomiast trzy gry: Baulders Gate 3, Control oraz Redout 2. Każda działała płynnie w 1080p i z fps na poziomie 30.

fot.: WindowsLatest

Jednak prawdziwą moc Snapdragon X Elite pokazał przy testach NPU – neural processing unit, który odpowiada za wykorzystywanie mechanizmów sztucznej inteligencji. Wyniki podawane są w TOPS-ach (trillions operations per second) i im więcej – tym lepiej. Jak widać na powyższym zestawieniu – układ Qualcomm deklasuje konkurencję. Przekłada się to na błyskawiczne tworzenie modeli, tworzenie grafik czy generowanie tekstów.

Wszystko brzmi pięknie i wygląda super, ale zaczekajmy, aż Snapdargon wprowadzi swój układ na rynek. Dopiero wtedy zobaczymy, czy naprawdę jest taki mocny, na jakiego wygląda. I mówiąc szczerze – nie miałbym nic przeciwko.