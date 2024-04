Dron Thermonator wyposażony w miotacz ognia. To wideo, które musicie dzisiaj zobaczyć

Dron Thermonator to maszynka do siania zniszczenia na lewo i prawo

Firma Throwflame z Ohio w Stanach Zjednoczonych połączyła robotykę z technologią miotaczy ognia, tworząc Thermonatora, którego reklamuje jako pierwszego na świecie psa-robota wyposażonego w miotacz ognia. Nie jest to więc bezpośrednia integracja tego typu broni np. w pysku robota, a po prostu duet, którego można rozdzielić w razie potrzeby. Takie podejście ma swoje wady i zalety, ale nie zmienia faktu, że Thermonator to potencjalnie przerażająca broń, którą firma próbuje “wybielić”, reklamując ją jako idealną do różnych pokojowych zastosowań.

Thermonator jest sterowany za pomocą rozwiązania znanego nam ze sfery dronów latających, a więc z widoku z perspektywy pierwszej osoby (FPV). Sprowadza się to do tego, że operator takiego robota naziemnego ma w dłoniach tradycyjny kontroler, ale zamiast podglądać to, co “widzą” aparaty drona za pośrednictwem ekranu tabletu, robi to z wykorzystaniem zakładanych na głowę gogli. Takie podejście zapewnia lepsze rozeznanie w terenie i wgląd na system celowania miotacza ognia, którego pozycję wskazuje dedykowana wiązka laserowa.

Robot może się pochwalić zdolnościami do mobilności i mapowania środowiska za pomocą technologii wykrywania światła i zasięgu, czyli czujnika LIDAR. Wspomniany miotacz ognia został połączony z nim za pośrednictwem szyny Picantinny, a więc standardową formę montażową w broni palnej do mocowania różnych akcesoriów. Jak to z kolei jest z zastosowaniem Thermonatora? Wedle firmy Throwflame można go używać w pożarnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, a nawet w segmencie rozrywkowym. Umówmy się jednak – ten robot wygląda jak coś, co może zostać śmiało wykorzystane na polu walki.

Pomimo swoich niebitewnych zastosowań wojskowy potencjał Thermonatora jest niezaprzeczalny. Miotacze ognia były cenne zwłaszcza w misjach zwalczania wrogów z umocnionych pozycji (zwłaszcza okopów), a ich największą wadą była sama forma, którą rozwój technologiczny sprowadził już do na tyle niewielkiego pakietu, że montaż jego na standardowym robocie nie jest już problemem. Thermonator w erze coraz częściej wykorzystywanych we współczesnych konfliktach systemów bezzałogowych mógłby okazać się wręcz na wagę złota. Zwłaszcza że akcje okopowe ciągle narażają stronę atakującą na ogromne zagrożenia, a zdolność takiego robota do działania bez bezpośredniego narażania żołnierzy na niebezpieczeństwo dodaje znaczącej wartości strategicznej.