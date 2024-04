Szybujący Smok w powietrzu. Chiny sprawdziły swojego sekretnego drona

Dron WZ-7 Soaring Dragon służy od lat, ale nadal jest dla nas tajemniczy

Będący na służbie od kilku lat WZ-7 to dron powietrzny, którego producent określa mianem Szybującego Smoka, powstał po to, aby pełnić rolę bezzałogowego sprzętu do rekonesansu. Mierzy około 14,3 metrów długości i ponad 5 metrów szerokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi około 25 metrów. Wprawianiem go w ruch zajmuje się pojedynczy, produkowany lokalne silnik turboodrzutowy, który zapewnia mu ponoć możliwość wysokiego wznoszenia i długiego lotu. WZ-7 charakteryzuje się też tandemową, łączoną konstrukcją skrzydeł, która ma wpływać na zwiększenie stosunku siły udźwigu do oporu, ułatwiając jednocześnie sterowanie.

GMA News reporter @raffytima was able to photograph what apparently is a Chinese WZ-7 high altitude reconnaissance drone amidst BFAR’s LAYAG-WPS in the West Philippine Sea.



The likely WZ-7 drone was apparently monitoring the Philippine activity in the WPS. @gmanews pic.twitter.com/DPRVCUBI7V — Keen Sentinel (@Keen_Sentinel) April 18, 2024

Ten chiński dron rozpoznawczy WZ-7 został niedawno zauważony nad Morzem Południowochińskim, a dokładniej mówiąc, w pobliżu archipelagu Filipin, gdzie zawitał po raz pierwszy w historii. Co ciekawe, moment ten zbiega się z przybyciem do Luzon amerykańskiego naziemnego systemu rakietowego Typhon oraz dostawą indyjskiego systemu rakiet BrahMos na Filipiny. Innymi słowy, nie był to przypadek, a tak się składa, że WZ-7 to praktycznie mistrz szpiegowski. Ba, ten dron jest wręcz cudem nowoczesnego inżynierii lotniczej, które to zostało opracowane przez Guizhou Aircraft Industry Corporation pod egidą Chińskiej Republiki Ludowej.

Ten bezzałogowy statek powietrzny jest przeznaczony głównie do zadań nadzoru morskiego i patrolowania. Jego charakterystyczna konstrukcja z połączonymi skrzydłami zwiększa stosunek siły nośnej do oporu, co umożliwia efektywne loty o długim czasie trwania, a to jest kluczowe dla wspomnianych misji. Wiemy, a przynajmniej tak nam się wydaje, bo WZ-7 jest jedną wielką tajemnicą, że jego maksymalna masa startowa wynosi 7500 kg, ładunek może dobijać do 650 kg, maksymalny pułap sięgać ponad 18 kilometrów, a prędkość przelotowa oscylować w okolicy 750 km/h. Zasięg? Solidne 7000 km lub 10 godzin nieustannego lotu.

Pojawienie się drona WZ-7 nad Morzem Południowochińskim to nie tylko pokaz technologicznych możliwości, ale również znaczący gest geopolityczny. Podkreśla to zamiar Pekinu do utrzymania czujnego oka nad tym spornym regionem, a to zwłaszcza w czasie, gdy w pobliżu rozmieszczane są wojskowe aktywa innych narodów. Tego typu dron może też budzić ogromne obawy, a to z racji potencjalnej zdolności koordynacji z systemami rakietowymi przeciwokrętowymi i pociskami manewrującymi. Poprzez wzmocnienie zdolności nadzoru, Chiny mogą zbierać kluczowe informacje wywiadowcze i poprawiać swoje przygotowanie do różnorodnych operacji wojskowych.