ThinkPad P1 Gen 7 – pierwszy na świecie laptop z pamięcią LPCAMM2

CAMM to skrótowiec od Compression Attached Memory Module. Co ciekawe, pojawił się już w 2022 roku w stacji roboczej Dell Precision 7670. Jednak dopiero w grudniu 2023 JEDEC opracował konkretny standard, który staje wzorem dla producentów kości pamięci. Micron jako pierwszy zadeklarował jego wykorzystanie i słowa dotrzymał, łącząc siły z Lenovo.

Co zaoferuje światu ThinkPad P1 Gen 7 z pamięcią CAMM?

ThinkPad P1 Gen 7 to laptop gotowy na zaawansowane rozwiązania sztucznej inteligencji. Może jej zmieścić aż 64 GB, a jak podaje Lenvo, urządzenie dzięki temu pobiera 61% mocy mniej przy zachowaniu przestrzeni większej o 64% w porównaniu z tradycyjnymi kośćmi DDR5 SODIMM.

Sam laptop to 16-calowy ekran dotykowy wykonany w technologii OLED, a jego jednostką centralną jest Intel Core Ultra 9 185H. Fabrycznie urządzenie ma zamontowany dysk PCIe M.2 2280. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Arc, a w droższych modelach dokładana jest karta GeForce RTX 4070. Warto też odnotować pełne wsparcie dla nowoczesnych metod komunikacji, jak Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3, a także obecność dwóch portów Thunderbolt 4. Nie brak także HDMI 2.1.

Lenovo nie podało pojemności oraz czasu pracy akumulatora na jednym ładowaniu, ale ponoć jego moc wynosi 90 W. ThinkPad P1 Gen 7 trafi do sprzedaży już w maju, a jego cena startowa to 2619 USD, czyli ok. 10,5 tys. zł. Tanio nie jest, dlatego warto zaczekać na wyniki testów i benchmarków, które podadzą nam rzeczywistą wartość tego modelu.