Kupowanie laptopów z NVIDIA GeForce RTX 4000 po prostu się opłaca. Zwłaszcza od Lenovo

NVIDIA i jej zaawansowane technologie

Nowe karty graficzne GeForce RTX 4000 obsługują najbardziej zaawansowane technologie, które opracowała do tej pory NVIDIA, skupiając się nie tylko na grach wideo, ale też twórcach i nawet zwyczajnych użytkownikach. W tym pierwszym przypadku najważniejsze dzieła firmy sprowadzają się do ciągle rozwijanych technologii DLSS oraz Ray-Tracing, a więc technik dbających o możliwie najwyższą jakość obrazu, a przy okazji płynność. W skrócie? Dzięki kartom z serii GeForce RTX 4000 gry nabierają znacznie więcej sensu, bo mogą zostać odpalone na wyższej rozdzielczości, w wyższej płynności, ze znacznie lepszym oświetleniem i nawet niższym input-lagiem, czyli opóźnieniem reakcji gry na ruchy gracza.

Podczas gdy Ray-Tracing w czasie rzeczywistym pozwala rozbudowanym grom generować znacznie bardziej realistyczne oświetlenie, DLSS w najnowszej wersji (3.5) jest już w stanie nie tylko jeszcze skuteczniej skalować obrazy z niższych rozdzielczości do wyższych, zapewniając przy tym wyższą płynność. W ostatnim czasie DLSS doczekał się bowiem również funkcji Frame Generation oraz Ray Reconstruction, a więc duetu, który z jednej strony generuje dodatkowe klatki, jeszcze bardziej zwiększając płynność, a z drugiej poprawia jakość oświetlenia generowanego w ramach Ray-Tracingu. Pierwszy działa wyłącznie na kartach NVIDIA GeForce RTX z serii 4000, a drugi na wszystkich modelach serii RTX. Wisienką na torcie technik poprawiających wrażenia z gry jest NVIDIA Reflex, a więc technologia zmniejszająca opóźnienia gry na działania gracza.

Technologie NVIDIA to jednak nie tylko to, co wpływa bezpośrednio na grę. Firma zadbała też o bardziej techniczny aspekt, czego przejawem jest Whisper Mode, Battery Boost 2.0 i Dynamic Boost, a więc napędzane potęgą sztucznej inteligencji tryby zarządzania laptopem tak, aby nadać priorytet (kolejno) komfortowi pracy, wytrzymałości akumulatora i wreszcie wydajności obliczeniowej. W laptopach znajduje się również Advanced Optimus, czyli zaawansowany automatyczny przełącznik sygnału wideo między zintegrowanym procesorem graficznym w procesorze centralnym (GPU) a dedykowanym w karcie graficznym dla lepszego zarządzania wydajnością energetyczną i obliczeniową.

2x 4x 6x Rasteryzacja vs Path-Tracing

NVIDIA oferuje też znacznie bardziej praktyczne zastosowania sprzętów wyposażonych właśnie w karty graficzne GeForce RTX 4000. Mowa o aplikacji Chat with RTX (“domowym ChacieGPT”), NVIDIA Broadcast, która zaprzęga sztuczną inteligencję do poprawienia jakości mikrofonu, tego co słyszymy oraz kamery, co ma przede wszystkim zwiększyć jakość naszych nagrań lub wideokonferencji. Sprawdziłem to zresztą na wielu przykładach i co tu dużo mówić – ten program zachwycał już przed dwoma laty, a dziś jest jeszcze lepszy. Twórcy zyskują też na czasie przy tworzeniu filmów, o ile wykorzystują funkcje eksploatujące sztuczną inteligencję czy enkodowanie AV1, mogą zrobić użytek ze znacznie szybszego odszumiania w programach graficznych i nawet zwiększać jakość grafik w niskiej rozdzielczości.

Jak skorzystać z najnowszych technologii NVIDIA?

Dostęp do tego wszystkiego jest możliwy nie tylko z poziomu stacjonarnego komputera osobistego, ale też laptopów, które mogą dziś występować z przeróżnymi kartami NVIDIA GeForce RTX 4000 w wersji mobilnej – od RTX 4090 aż do praktycznie czterokrotnie mniej zaawansowanych (na papierze) modeli RTX 4050. Zaliczają się więc do tego m.in. laptopy Lenovo LOQ 15APH8, a to dzięki obecności w nich kart graficznych GeForce RTX 4000. Jedna z ciekawszych konfiguracji tego laptopa pod kątem stosunku ceny do możliwości łączy 15,6-calowy wyświetlacz o odświeżaniu 144 Hz, procesor Ryzen 5 7640HS, 16 GB pamięci RAM DDR5-5600 i dysk SSD o pojemności 512 GB, a przede wszystkim kartę graficzną GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci GDDR6 o TGP na poziomie 95 watów, dzięki czemu jej procesor graficzny rozkręca się w trybie Boost do nawet 2370 MHz. To właśnie w tym GPU znajduje się zestaw nieocenionych rdzeni Turing oraz RT najnowszej generacji, które to w ogóle umożliwiają działanie większości wspomnianych wcześniej technologii.

Wybierając Lenovo LOQ 15APH8 możemy dziś nie tylko zapewnić sobie dostęp do zaawansowanego laptopa, ale też sporo zaoszczędzić, bo firma gwarantuje aż trzy miesiące darmowej subskrypcji Xbox Game Pass, czyli dostępu do usługi z setkami darmowych gier do ogrania, wśród których znajdziecie zarówno hity z segmentu AAA, jak i mniejsze gry niezależne. Na tym jednak oszczędności się nie kończą, bo w ramach promocji Lenovo i Polski Gaming nabycie laptopa z serii Lenovo LOQ zapewni wam dostęp do czterech z kilkudziesięciu gier od polskich studiów do wyboru. Znajdziecie tam m.in. Ghostrunnera 2, Against The Storm (polecam tę najlepszą grę strategiczną 2023 roku), Medieval Dynasty czy Frostpunka.