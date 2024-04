Zuckerberg chwali się ilością osób używających Threads. Zgadniesz, ile ich jest?

Po co Mark Zuckerberg, czyli człowiek stojący za Metą, a co za tym idzie – Facebookiem, Instagramem oraz WhatsApp – wprowadził kolejny serwis społecznościowy na rynek? Nie wiem, co nim kierowało, ale wszystko wskazuje na to, że był to strzał w dziesiątkę. Już w pierwsze dwie godziny po starcie aplikację pobrało ponad dwa miliony osób. Ale ilość pobrań niekoniecznie odzwierciedla ilość aktywnych użytkowników. Ilu ludzi realnie jej używa?

Threads – ruch na poziomie 150 milionów osób miesięcznie

Jak podał mark Zuckerberg w trakcie spotkania z inwestorami, liczba aktywnych kont Threads wynosi 150 mln miesięcznie. Wśród wspomnianych wcześniej celebrytów znajduje się m.in. Taylor Swift. Podczas największego zainteresowania ilość pobrań osiągnęła 150 mln w ciągu jednego tygodnia, czym pobito popularność Pokémon GO. Aplikacja do chwytania pokemonów ustanowiła rekord parę lat temu, jednak musiała ustąpić.

Jedną z zalet Threads jest możliwość tworzenia profili użytkowników przy wykorzystaniu istniejącego konta na Instagramie. Z okazji ogłoszenia 150 mln aktywnych kont Mark Zuckerberg po raz pierwszy od 11 lat zamieścił mema na platformie X. Dodał też, że podana liczba przekracza dotychczasowe oczekiwania.

Zuckerberg zapowiedział też, że na obecnej funkcjonalności Threads nie koniec – w planie jest dodanie kolejnych narzędzi oraz rozwiązań. Ma to przyciągnąć kolejnych użytkowników do platformy. Od października 2023 do marca 2024 dołączyło do niej 50 mln osób. Jednak jak to zwykle bywa, nowość może się opatrzyć i po wzroście następuje zawsze spowolnienie.