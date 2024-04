Windows 11 otrzymuje nowe funkcje. I naprawdę mogą się spodobać

Gdy pojawił się Windows 11 był – co tu dużo mówić – dość toporny. Jednak każda kolejna aktualizacja sprawiała, że stawał się bardziej przyjazny, a jak pokazują kolejne pojawiające się nowości, na tym nie koniec jego ewolucji. Co Microsoft wprowadza w najnowszej?

Windows 11 z nowymi możliwościami

Wszystkie nowe możliwości dostępne są dla uczestników programu Windows Insider. Oznacza to, że są one wciąż w fazie eksperymentalnej i mogą nie działać perfekcyjnie – ale to ryzyko znane każdemu, kto korzysta z tych edycji systemu. A czego można się spodziewać? Przede wszystkim generatora kodów QR. Jego stworzenie pozwala na udostępnianie linków, plików lub materiałów multimedialnych. Opcja ta pojawia się po tym, gdy wybierzesz opcję udostępniania w menu kontekstowym.

Co po stworzeniu kodu? Należy go zeskanować na urządzeniu mobilnym, dzięki czemu zyska się dostęp do udostępnionych treści. I gotowe – prosto, szybko i bez zbędnych komplikacji, czyli tak, jak lubimy.

Dalsze nowości to zmiana położenia ikony Widżetów – została umieszczona bardziej w centrum, a także dodanie menu kontekstowego do Copilota. Jak na razie w Europie z niego i tak nie skorzystamy, ale warto śledzić, jak zmienia się na lepsze. W menu kontekstowym znajdziemy trzy opcje: wysłania do analizy, podsumowania oraz wyjaśnienia. Oczywiście uprzednio należy zaznaczyć treści do sprawdzenia.

Nie zabrakło oczywiście szeregu zmian i poprawek związanych z innymi aspektami Windows 11, jak eksplorator plików czy ustawienia. Jeśli wymienione tu zmiany okażą się działać dobrze, możemy spodziewać się ich wkrótce w stabilnym wydnaiu systemu.