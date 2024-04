Rewolucyjne pojazdy bojowe podbiły Teksas. Tak Wojsko USA chce zmienić wojnę

Niedawno agencja DARPA przeprowadziła czwarty już eksperyment Robotics Autonomy Complex Environment Recognition (RACER) na terenach szkoleniowych wojska w Teksasie. Inicjatywa RACER, będąca częścią trwających badań DARPA nad technologiami autonomicznymi, zaprezentowała możliwości w pełni bezzałogowych naziemnych robotów na terenie o powierzchni 38,8 kilometrów kwadratowych. Taki teren charakteryzował się mieszanką roślinności, skał, stoków i przejść wodnych, ale mimo braku wcześniejszego dostępu do zestawów danych sensorów z tego obszaru, autonomiczne pojazdy wykonały bezproblemowo ponad 30 przejazdów, pokonując dystanse od prawie 5 do ponad 16 kilometrów, a w sumie ponad 240 km z prędkością nawet do około 77 km/h.

Kluczowym elementem tych testów była Platforma Sprzętowa RACER (RHP), która została opracowana przez Carnegie Robotics i oparta na Textron M5. Ten robot przejechał 77 km w trybie autonomicznym, koncentrując się na doskonaleniu niskopoziomowej kontroli autonomicznej i zbieraniu kluczowych danych z czujników.

Jak możecie zobaczyć powyżej, nie były to wcale zabawki. Te pojazdy gąsienicowe przypominają nowoczesne opancerzone transportery, a choć nie mają żadnej formy uzbrojenia, to w praktyce wystarczy tylko zamontować na nich zdalnie sterowany system uzbrojenia, żeby zmienić je w śmiercionośny sprzęt. Mowa nie o byle karabinach, ale wielkokalibrowych działach i pociskach przeciwpancernych.

W ogólnym rozrachunku eksperymenty RACER są zgodne z długoletnim zaangażowaniem DARPA w pionierskie technologie autonomiczne, które rozpoczęły się dwie dekady temu od DARPA Grand Challenge. To wyzwanie było kluczowe w stymulowaniu amerykańskiej innowacji w technologiach pojazdów autonomicznych, torując drogę dla inicjatyw takich jak RACER. Dziś program RACER robi użytek z wiedzy szerokiej sieci współpracujących instytucji, a w tym University of Washington, Overland AI, Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA, Offroad Autonomy, Georgia Institute of Technology i Duality Robotics.

Patrząc w przyszłość dalsze eksperymenty RACER mają na celu dalsze zwiększanie zdolności robotycznych, napędzanie innowacji i potencjalną transformację przyszłego krajobrazu pola bitwy. W praktyce bowiem takie autonomiczne pojazdy będą na wagę złota w przyszłych konfliktach. Dokładnie tak samo, jak dziś ważne są w działaniach wojennych drony latające.