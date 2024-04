Home Tech Procesor Zilog Z80 odchodzi na zasłużoną emeryturę

Procesor Zilog Z80 odchodzi na zasłużoną emeryturę

Procesor Zilog Z80 narodził się w 1976 roku. Jego twórcami byli inżynierowie Intela, którzy odeszli „na swoje” i postanowili zaprojektować swój wariant popularnego procesora Intel 8080. Zilog Z80 był z Intelem kompatybilny programowo, lecz wprowadzał sporo udoskonaleń. Chociaż pomyślany był przede wszystkim jako rozwiązanie typu embedded (czyli do użytku w różnego rodzaju sterownikach i sprzęcie nieprogramowalnym), to trafił także do komputerów osobistych. Bez większej przesady można powiedzieć, że Z80 wraz z konkurencyjnymi MOS 6502 i jego wariantami skomputeryzował Polskę.