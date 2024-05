5G Bardziej – T-Mobile przedłuża dostęp do promocji wszystkim klientom ofert prepaid

Jak podaje T-Mobile, 5G Bardziej obejmuje swoim zasięgiem już ponad ¼ wszystkich mieszkańców Polski. Na tym jednak nie koniec, ponieważ cały czas powstają nowe stacje bazowe, a więc w kolejnych miesiącach zasięg ten będzie się powiększać. A ponieważ to, co dobre, powinno trwać jak najdłużej, rozpoczęta na początku roku akcja promocyjna zostaje przedłużona do końca września.

Jak wykorzystać możliwości 5G w T-Mobile?

Uruchomieniu 5G Bardziej towarzyszyła bogata oferta promocyjna zarówno dla klientów abonamentowych, jak również korzystających z rozwiązań prepaid. Początkowo akcja miała trwać do końca kwietnia, jednak dzisiaj poinformowano, że zostaje wydłużona do końca września. To doskonała informacja dla osób wybierających się na wakacje po kraju – będzie można dzięki temu korzystać z sieci 5G podczas wojaży.

Aktywacja jest automatyczna i klienci nie muszą podejmować żadnych działań, by cieszyć się szybkością nowej sieci 5G – wystarczy być w T-Mobile oraz posiadać smartfon obsługujący tę technologię transmisji danych.

Dzięki T-Mobile każdy będzie mógł sprawdzić w praktyce, jak szybko działa sieć 5G. Jeśli chcesz zobaczyć, czy w Twoim rejonie jest ona dostępna, można sprawdzić to na oficjalnej mapie zasięgu. Pamiętaj, że oprócz zasięgu musisz mieć także telefon obsługujący ten standard. Jeśli Twój obecny nie obsługuje go, masz dobry powód, aby przeskoczyć na nowszy model.