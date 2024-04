Sieć 5G się schowa. To dzieło naukowców otworzy furtkę do 6G

Najnowsza innowacja od naukowców toruje drogę do ultraszybkich sieci przyszłości

Badacze z University of Glasgow osiągnęli znaczący przełom technologiczny, opracowując pierwszą na świecie antenę mmWave operującą w paśmie 60 GHz, a więc tym tradycyjnie zarezerwowanym dla zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych. Ta antena została zbudowana przy użyciu specjalnie zaprojektowanych metamateriałów i na papierze ma zrewolucjonizować krajobraz telekomunikacyjny, otwierając drogę do wdrożenia sieci 6G. Dziś pewne jest jedno – jeśli chcemy wydajniejszego komórkowego połączenia, to po prostu musimy zacząć korzystać z wyższych pasm częstotliwości.

Metamateriały, będące rdzeniem tej przełomowej anteny, to materiały stworzone tak, aby posiadały właściwości nieznane w naturze. Takie coś otwiera możliwość manipulowania falami elektromagnetycznymi w nowatorskie sposoby. Sterowana przez wydajny programowalny układ bramek (FPGA) antena metapowierzchniowa z University of Glasgow jest przykładem tej innowacji. Mimo niewielkich rozmiarów — porównywalnych z pudełkiem zapałek — DMA oferuje solidne możliwości kształtowania wiązki i kierowania sygnałem, co jest kluczowe dla utrzymania szybkiej i nieprzerwanej łączności.

Zdolność odpowiednio wykorzystanych metamateriałów do wykonywania szybkich połączeń między urządzeniami oraz dostosowywania wzorców wiązki w nanosekundach czyni ją potężnym narzędziem dla różnych zastosowań. Obejmuje to zaawansowane systemy radarowe dla pojazdów autonomicznych, takich jak samochody i drony, które zwiększyłyby ich bezpieczeństwo i efektywność operacyjną. Ponadto tak zaawansowane funkcje anteny mogą umożliwić rewolucyjne zastosowania w holograficznym obrazowaniu i precyzyjnej komunikacji bliskiego zasięgu.

Sieć 6G vs sieć 5G. Wyższa prędkość to nie wszystko

Względem 5G sieć 6G będzie ogromnym przeskokiem technologicznym, jak przystało na każde kolejne przejście na nową generację bezprzewodowej łączności. Wspomina się, że szybkości transmisji 6G będą do 50 razy okazalsze niż 5G, podczas gdy opóźnienie powinno spaść do około 10 procent opóźnienia 5G (z 1 ms do 0,1 ms), dzięki m.in. szerszemu pasmu wykorzystywanych częstotliwości. 6G rozszerzy się bowiem poza 100 GHz (od 95 GHz do 3 THz), przez co w erze 6G po raz pierwszy sieć komórkowa sięgnie po widmo terahercowe.

Droga ku nowej erze łączności komórkowej jest wprawdzie jeszcze bardzo długa, ale jak widać po osiągnięciu naukowców z University of Glasgow, prace już trwają. Dlatego zresztą specjaliści zapowiedzieli, że będą dalej skupiali się na doskonaleniu tej technologii, aby sprostać rosnącym wymaganiom połączonego świata, zapewniając, że przejście na 6G przyniesie wręcz rewolucyjne zmiany we wszystkich społeczeństwach i branżach.

W miarę jak branża telekomunikacyjna dąży do 6G, potencjał dopiero co opracowanej anteny 60 GHz mmWave wykracza poza sam wzrost prędkości. Integracja sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i innych zaawansowanych technologii z 6G może przekształcić szereg sektorów – od automatycznej jazdy po zdalną opiekę zdrowotną. Sam rozwój anteny stanowi znaczący krok w kierunku standaryzacji 6G, której oczekuje się około roku 2030.