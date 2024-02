T-Mobile otwiera sieć 5G Bardziej na klientów i zdejmuje limity danych

Nowe 5G na 2 000 nadajników

Nowa sieć 5G, prawdziwe 5G lub jak nazywa to T-Mobile 5G Bardziej, działa obecnie na prawie 1 500 magentowych nadajnikach, a w ciągu najbliższych tygodni ich liczba ma wzrosnąć do 2 000, co ma przełożyć się na objęcie zasięgiem 26% populacji kraju.

Sieć 5G w nowym paśmie możemy nazwać siecią miejską, bo ze względu na zastosowanie wyższej częstotliwości, pojedynczy nadajnik ma krótszy zasięg niż nadajniki sieci LTE. Dlatego też działa lepiej w miejscach z gęstszymi skupiskami anten. Pomimo tego obecnie sieć 5G Bardziej jest uruchomiona w 380 mniejszych miejscowościach. T-Mobile na razie tego szeroko nie komunikuje, bo często są to dopiero pierwsze, pojedyncze nadajniki i operator skupia się na miejscach, gdzie sieć jest w pełni wdrożona.

Nielimitowane 5G dla wszystkich i testy eSIM. 5G w ofertach na karatę

W ramach programu Magenta Moments wszyscy klienci T-Mobile – abonamentowi z taryfą T, ofert na kartę z taryfą GO!, Mix z ofertę Frii Mix oraz biznesowi ofert Magenta Biznes i Biznes Internet mogą za darmo przez 30 dni testować nową sieć 5G bez limitów. Aby to zrobić, należy uruchomić taką opcją w aplikacji Mój T-Mobile. Okres testowy jest liczony od momentu uruchomienia usługi i można to zrobić w ciągu najbliższych trzeci miesięcy.

Równolegle można za darmo przetestować wirtualną kartę eSIM z darmowym, nielimitowanym Internetem 5G. Kartę można zamówić pod tym adresem.

T-Mobile uruchomił też 5G bardziej dla klientów ofert na kartę, w tym ofert Mix i RedBull Mobile. W Heyah na kartę sieć 5G uruchomi się automatycznie i będzie dostępna, póki co, od 1 lutego do 30 kwietnia.

Nowe oferty głosowe T-Mobile z siecią 5G

W ofertach abonamentowych T-Mobile pojawiła się oferta z nielimitowanym dostępem do Internetu. Ceny zaczynają się od 40 zł miesięcznie za podstawowy pakiet, kończąc na w pełni nielimitowaną ofertę za 90 zł. Jeśli nie jest to nasza pierwsza oferta w T-Mobile, ceny abonamentów mogą być niższe o 20 zł.

Dodatkowo, klienci T-Mobile dobierający kolejne numery mogą uzyskać nawet dwa lata abonamentu za darmo, według poniższego schematu:

Sieć 5G Bardziej jako alternatywa dla światłowodu?

Od 7 lutego w ofercie T-Mobile pojawią się nowe oferty Internetu domowego 5G. W zależności od potrzeb i wybranej prędkości ceny zaczynają się od 65 zł, a kończą na 155 zł, ale cena może być niższa o 20 zł jeśli to nie jest pierwsza oferta abonamentowa w T-Mobile.

Operator nieśmiało zaznacza, że Internet 5G może być alternatywą dla światłowodu konkurencji, oferując porównywalne parametry. Przedstawiciele T-Mobile zaznaczają jednak, że światłowód nadal pozostaje pierwszą propozycją dla klientów szukających Internetu domowego. Wraz z rozbudową sieci, w miejscach z brakiem dostępu do sieci kablowej, 5G może być coraz częściej oferowane jako alternatywa.