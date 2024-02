Kanały tematyczne nowej generacji – czyli kablówka 4.0

Jakie kanały dodał TVN?

Mamy rok 2024, szeroki dostęp do serwisów VOD, lada moment pojawi się na naszym rynku Max łączący HBO Max z treściami TVN. Tymczasem jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce odpala „klasyczne” kanały telewizyjne, kanały tematyczne. I jest ich aż 15. To całodobowe kanały, które znajdziemy bez żadnych opłat w serwisie i aplikacji player.pl – warunkiem jest jedynie zalogowanie się do usługi. A nowe stacje to:

TVN Kultowe Seriale

TVN Telenowele

TVN Seriale o Kobietach

TVN Mpmenty Prawdy

TVN Prawo i Życie

TVN Szpitalne Historie

TVP Życie jak w Bajce

TVP Życie jak w Bajce TVN Talk Show

TVN Usterka

TVN Kryminalne

TVN Rewolucje w Kuchni

TVN Moto

I tak niektóre brzmią jak kolejne dodatki do The Sims, to jednak przede wszystkim są nawiązaniem do najpopularniejszych audycji jakie przez ostatnie lata produkował TVN.

Pomysł TVN (Warner Bros) genialny w swej prostocie

Czym są nowe kanały tematyczne? To zapętlone archiwa TVN z danych kategorii, niektóre odgrzebane po latach (jak Szymon Majewski show), inne żywcem zdjęte z głównej anteny. Projekt jest idealny dla osób, które potrzebują łatwej i przyjemnej rozrywki i nie chce im się wyszukiwać treści, szukać po odcinkach itd. A w dodatku pomiędzy treści można wkomponować reklamy. Szybki pomysł jak monetyzować stare treści, jak łatwo wydłużyć czas pobytu w usłudze, jak zachęcić do korzystania z serwisu osoby, które niekoniecznie chcą płacić za treści, jak powoli przenosić osoby właśnie z kablówek do aplikacji i usług VOD.

TVN WBD robi aktualnie porządki, wygasza serwis VOD.pl, a do playera wracają bezpłatne treści. I ta strategia zdecydowanie zasługuje na uznanie. Pozostaje jeszcze pytanie jak to będzie wyglądać w przyszłości po pojawieniu się platformy Max. Czy player.pl zostanie właśnie serwisem, głównie z tymi darmowymi treściami, czy będziemy mieć dwa serwisy równolegle, Max bardziej premium, a player.pl rozwiązaniem trochę dla maruderów i swoistym pomostem pomiędzy klasyczną telewizją, a VOD. Wydaje się, że właśnie taka strategia została przyjęta.

Tak wygląda przyszłość telewizji

To co przyniósł TVN pokazuje właściwie jak dziś wyglądają dziesiątki kanałów telewizyjnych. Tylko zamiast je zamykać, najpewniej będą się mnożyć. W ostatnich dniach podczas premiery telewizorów Philips 2024 na prezentacji nowego systemu Titan OS pokazano zakładkę channels z darmowymi kanałami telewizyjnymi. Myślę, że w przyszłości właśnie tego należy się spodziewać. Telewizora nie będziemy już zupełnie podłączać do kablówki, telewizji satelitarnej, a obok kanałów informacyjnych reszta stacji to będą kanały być może generowane przez AI, być może przez „kuratorów treści”, ale kanały jako playlisty, być może nawet z personalizowanymi reklamami. Takie wygodne rozwiązania do kliknięcia przy prasowaniu, podczas treningu, czy do gotowania, bez poszukiwania filmu, który właśnie chcemy obejrzeć.

I myślę, że wiele osób chętnie w to kliknie, ku uciesze domów mediowych.