Szybciej otrzymasz swoje pieniądze na Allegro Lokalnie. Mnie to pasuje

Można lubić Allegro lub nie, ale nie zmienia to faktu, że żaden inny portal nie pozwala na tak skuteczne dotarcie do potężnej liczby osób, które byłyby zainteresowane posiadanymi przez człowieka rzeczami. Wygodne metody płatności – w tym możliwość zakupów na raty przez Allegro Pay – to kolejne atuty. Teraz jednak na Lokalnie zostaje usunięta jedna z nich – najbardziej tradycyjna.

Allegro Lokalnie żegna przelewy tradycyjne

Czym różni się Allegro Lokalnie od zwykłego? Na Lokalnie również mamy zasięg ogólnokrajowy, jednak to miejsce, gdzie towary na sprzedaż wystawiają przede wszystkim osoby prywatne. Klasyczne Allegro to głównie producenci i firmy, które w ten sposób łatwo docierają do klientów zainteresowanych ich propozycjami. Korzystam z obu i przyznam, że nie jestem rozczarowany – zwłaszcza, że korzystam ze wspomnianego Allegro Pay, co pozwala na rozłożenie większych zakupów na raty.

Z kolei na Allegro Lokalnie sprzedaję, kupuję znacznie rzadziej. Jak dotąd można było dokonać płatności za pomocą BLIKu, szybkim przelewem, przelewem tradycyjnym lub kartą, a na opłacenie zakupu w ogłoszeniu z kup teraz lub licytacji kupujący miał 120 godzin od momentu, gdy przechodził do płatności. Mogło się zatem tak zdarzyć, że ktoś coś nabył, a potem nie zapłacił w terminie. Jaki minus tej sytuacji? Przede wszystkim to, że jeśli ktoś inny byłby zainteresowany naszą aukcją, nie mógł z niej skorzystać, ponieważ przetrzymywał go kontrahent, który nie zapłacił.

Od 4 czerwca wchodzą jednak dwie poważne zmiany. Pierwsza – zostaje usunięta opcja płatności przelewem tradycyjnym. I bardzo dobrze, ponieważ po sprzedaży od razu człowiek otrzyma swoje pieniądze bez czekania i sprawdzania, czy wpływ został zaksięgowany. Dotyczy to jednak tylko ogłoszeń “Kup teraz”, a ponieważ zarówno ja, jak i większość znanych mi osób, które sprzedają na Allegro Lokalnie, takie właśnie aukcje wystawia, jestem bardzo zadowolony ze zmiany.

I z drugiej też, a dotyczy ona licytacji. Tutaj zostaje skrócony czas na opłacenie zakupu ze 120 godzin do 72 godzin. Co się stanie, jeśli ktoś nie dokona opłaty w tym czasie? Licytacja automatycznie wróci ona na listę ogłoszeń. Allegro zapowiada, że w opcjach będzie można wybrać rezygnację z takiego działania. Ale jeśli che się coś sprzedać, wówczas jej używanie oszczędzi sprzedającemu czasu na ponowne wystawienie swojej sprzedaży, co jest kolejną zaletą.

Podsumowując – od 4 czerwca dla sprzedawcy będzie zdecydowanie wygodnej. Jest sprzedaż, od razu są pieniądze. I o to właśnie chodzi, prawda?