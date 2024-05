Co szykuje AMD? Ryzen 9000 z brakiem wsparcia dla Windows 10. Ale to nie wszystko

Nazwa Ryzen 9000 jest mocno zaskakująca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 8000 to wyłącznie APU z serii G, zaś większość tych układów to jednostki mobilne. Pewne jest natomiast to, że nowe układy wykorzystają w pełni możliwości architektury Zen 5. A co poza tym wiemy?

AMD robi zamieszanie. Jakie będą Ryzeny?

Wygląda na to, że producent chce wykorzystać trend wdrażania wszędzie sztucznej inteligencji, dlatego planuje zmienić nazwę układów APU Strix Point z serii 8050 na Ryzen AI HX. Ma być to wyraźny sygnał dla klientów, że jego układy korzystają z możliwości dawanych przez SI, co “domyślnie” ma świadczyć o ich dużych możliwościach. Nie jest to jednak żadna nowość, ponieważ już APU Ryzen 8000G było reklamowane jako rozwiązanie oferujące pierwszy na świecie NPU w procesorach desktopowych.

Koniec obsługi Windows 10 nie dziwi. Za 1,5 roku system przestanie być wspierany przez Microsoft, więc to naturalna kolej rzeczy. Niespodzianką mogą być natomiast nowe płyty z chipsetami serii 800. Jak dowiadujemy się z przecieków, AMD ma zaprezentować je na targach Computex 2024, które odbędą się w dniach 4-7 czerwca 2024.

Czytaj też: AMD prezentuje nową generację procesorów Ryzen PRO dla komputerów biznesowych

Co ciekawe – nazewnictwo serii sugeruje, że AMD przeskoczy jedną generację. Producent wypuścił gniazdo AM5 (LGA1718) w swoich płytach z serii 600 i trzymał się tej nazwy od serii 300, kiedy na rynku pojawiło się AM4 wraz z Zen 1. Tak więc serii 700 prawdopodobnie nie będzie. Tu przypomnę ciekawostkę: podobno “300” pojawiło się dlatego, że w owym czasie Intel (czyli największy rywal AMD) wypuścił chipsety z serii 200. W ten sposób AMD chciało go przewyższyć.

No cóż – pozostaje czekać na tarci Computex, aby przekonać się, ile jest prawdy w pogłoskach oraz przeciekach.