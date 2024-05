Używasz Windows 10? Jeśli tak, nowe modele Ryzen nie będą dla Ciebie

Dokładne informacja na temat modeli Zen 5 poznamy w przyszłym miesiącu, gdy odbędzie się oficjalna konferencja AMD. Jak to jednak zawsze bywa z nowymi produktami, poprzedzają je plotki, przecieki oraz mniej lub bardziej oficjalne informacje. A jako że manager Lenovo to osoba, która wie, co mówi, możemy potraktować informacje od niego jako pewne.

AMD Ryzen 9000 nie dla Windows 10

Zacznę od tego, że układy AMD Zen 5 miały mieć IPC lepsze o 40% w stosunku do Zen 4. Jednak oficjel studzi zapał miłośników marki i podaje, że wewnętrzne teksty owszem, pokazały wzrost, ale o 10%. Nie może to dziwić – podniesienie wydajności IPC o 40% z generacji na generację nie jest możliwe bez bardzo dużych zmian w architekturze. I tak różnica w IPC pomiędzy pierwszą a czwartą generacją Zen to 52%. Ale 10% z generacji na generację to i tak całkiem udany wynik. Jego potwierdzeniem były testy przeprowadzone w Cinebench R23 z wykorzystaniem jednego wątku.

Co z tą nieciekawą wieścią dla użytkowników Windows 10? Otóż okazuje się, że sterowniki dla tej edycji “okienek” zostaną zakończone na APU Strix Point. Kolejne będą przeznaczone tylko dla Windows 11 24H2 i kolejnych edycji, co oznacza, że nie będzie możliwości korzystania z modeli Ryzen 9000 na Windows 10.

Czytaj też: AMD prezentuje nową generację procesorów Ryzen PRO dla komputerów biznesowych

Decyzja o zaprzestaniu wsparcia Windows 10 oznacza, że osoby chcące korzystać z najnowszych rozwiązań Ryzenów muszą przesiąść się na Windows 11. A ponieważ rodzina Ryzen 9000 zaoferuje zaawansowane możliwości SI – m.in. dzięki zastosowaniu wydajnego NPU, warto to rozważyć. Jeśli chodzi o same możliwości, jakie będzie mieć dla nas Zen 5, tutaj musimy zaczekać na wspomnianą konferencję, gdzie wszystkiego dowiemy się z oficjalnego źródła.