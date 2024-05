Android 15 sprawi, że Wasze smartfony będą działać dłużej

Google ulepszy działanie baterii w systemie Android 15

Każda większa aktualizacja Androida zawiera kilka zaawansowanych funkcji, którymi Google chwali się na lewo i prawo. Jednak pod spodem nie brakuje mniejszych ulepszeń i choć nie przyciągają one aż tak wiele uwagi, to trudno odmówić im użyteczności. W wypuszczonej niedawno drugiej wersji beta systemu Android 15 znalazły się właśnie takie zmiany. Większe – prywatna przestrzeń czy ulepszone zabezpieczenia na wypadek kradzieży – oraz mniejsze, mocno związane z baterią i czasem pracy smartfona.

W kwestii monitorowania kondycji baterii, Android 15 dostanie funkcję podobną do „Kondycji baterii” w iOS, która wyświetla procentowy stan ogniwa oraz liczbę cykli ładowania. Pozwoli to ocenić stan baterii i zorientować się, kiedy przyjdzie czas na jej wymianę. Ponadto Google wprowadzi też zmiany w sposobie dostępu aplikacji do GPU, co ma na celu poprawę wydajności i grafiki, co pośrednio także będzie miało wpływ na zużycie baterii, bo aplikacje będą mogły działać bardziej efektywnie. Oszczędność baterii zapewni też ulepszone dekodowanie filmów w formacie AV1 – jeśli dużo czasu spędzacie oglądając treści na smartfonie, ta nowość sprawi, że jedno ładowanie wystarczy wam na dłużej.

Największą zmianą w zakresie żywotności baterii będzie jednak przyspieszenie czasu uśpienia o 50%. Oznacza to, że po zainstalowaniu systemu Android 15, nasz smartfon przejdzie w tryb uśpienia o połowę szybciej. W praktyce ma to wydłużyć czas pracy baterii w trybie czuwania, a różnica ma być naprawdę duża.

W przypadku Androida 15 przyspieszyliśmy czas drzemki (drzemka to stan wyciszenia) o 50%. Szybciej więc zapadamy w drzemkę o 50%, czego efektem jest na niektórych testowanych przez nas urządzeniach nawet o 3 godziny dłuższe działanie w trybie czuwania. I to jest rodzaj ogólnego udoskonalenia w wersji 15, które dotyczy wszystkich urządzeń – powiedział Dave Burke, wiceprezes ds. inżynierii platformy Android.

Jest to zmiana w podstawowej funkcji Androida, więc ulepszenie obejmie wszystkie urządzenia, które otrzymają aktualizację do Androida 15. To bardzo dobra wiadomość, bo o ile nie wszystkie nowości przygotowywane przez Google’a mogą się każdemu podobać, to na tak znaczące wydłużenie czasu pracy smartfona raczej nikt nie będzie narzekać.