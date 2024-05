Android 15 beta 2 już gotowy do testowania. Nowe funkcje to nie tylko sztuczna inteligencja

Premiera systemu Android 15 beta 2

Nie ma co ukrywać, że Android 15 nastawiony będzie przede wszystkim na sztuczną inteligencję, a trzy główne związane z tym ulepszenia, obejmą rozszerzenie funkcjonalności Circle to Search o możliwość rozwiązywania zadań domowych, kontekstowe odpowiedzi asystenta Gemini oraz aktualizacje możliwości Gemini Nano o akcje wykonywane przede wszystkim na urządzeniu. Dobrze jednak wiemy, że to przecież nie wszystko, co zaoferuje nam następna wersja systemu Google’a. Co zatem przyniesie nam Android 15?

Druga wersja beta została już wydana i można ją testować na smartfonach i tabletach Pixel. Na tym nie koniec, bo tak samo, jak w ubiegłym roku, także i teraz inni producenci urządzeń z Androidem umożliwiają zainstalowanie testowej wersji systemu. W tym roku jest ich nawet więcej, bo jak ogłosił gigant, można to zrobić na wybranych modelach marek: Honor, Iqoo, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, vivo i Xiaom. Tutaj możecie sprawdzić, które dokładnie modele to umożliwiają.

Tymczasem skupmy się na tym, co najważniejsze, a więc na nowościach, jakie Google wprowadził w tej wersji systemu Android 15:

Prywatna przestrzeń: funkcja ta tworzy na urządzeniu wydzieloną przestrzeń dla wybranych aplikacji. Jest to więc coś w rodzaju cyfrowego sejfu na aplikacje, do których dostęp mają mieć tylko określone osoby. Umieścić możemy tam aplikacje medyczne, bankowe czy te z dokumentami, zapewniając sobie większe bezpieczeństwo. Wydaje się też, że będzie tam można trzymać osobne kopie podstawowych aplikacji Google, takich jak Chrome, Zdjęcia, Dysk, a nawet Sklep Play. Co istotne, Android 15 ma również oddzielać dane i powiadomienia przeznaczone do przestrzeni prywatnej od reszty systemu.

Ochrona w czasie rzeczywistym przed aplikacjami służącymi do oszustw: jedną z fajnych funkcji Gemini Nano będzie możliwość monitorowania naszych rozmów i wysyłania powiadomień w czasie rzeczywistym, jeśli zostaną wykryte wzorce oszustw. Ta funkcjonalność ma działać na urządzeniu, więc nasze rozmowy mają być w pełni prywatne.

Rozszerzona rzeczywistość w Mapach Google: na początku ta opcja będzie dostępna w Singapurze i Paryżu i znacznie ulepsza korzystanie z widoku na żywo w aplikacji.

Ulepszone dekodowanie oprogramowania AV1: ta funkcja zapewnia bardziej wydajne dekodowanie filmów w formacie AV1, co może przełożyć się na oszczędność baterii i płynniejsze odtwarzanie plików.

ta funkcja zapewnia bardziej wydajne dekodowanie filmów w formacie AV1, co może przełożyć się na oszczędność baterii i płynniejsze odtwarzanie plików. Ulepszony dostęp do GPU: wprowadzono zmiany w sposobie dostępu aplikacji do GPU, ma to na celu poprawę wydajności i grafiki.

Blokada po wykryciu kradzieży: Android 15 wykorzysta sztuczną inteligencję telefonu do ustalenia, czy ktoś ukradł nasz telefon i w takiej sytuacji zablokuje urządzenie. To samo zrobi ze smartfonami, które przejdą w tryb offline.

Obsługa stron 16 KB: Android 15 dodał obsługę stron o wielkości 16 KB. Ma to poprawić wydajność pamięci dla niektórych aplikacji.

Przypięta lista zadań: będziemy mogli przypiąć pasek zadań do ekranu, by łatwiej i szybciej przełączać się pomiędzy aplikacjami.

będziemy mogli przypiąć pasek zadań do ekranu, by łatwiej i szybciej przełączać się pomiędzy aplikacjami. Zapisane kombinacje podzielonego ekranu: w nowej wersji beta można zapisać swoje ulubione kombinacje aplikacji w trybie podzielonego ekranu, aby móc szybko do nich wrócić.

Wszystkie te funkcje są obecnie w fazie testowej, dlatego jeśli zdecydujecie się na sprawdzenie Androida 15, musicie liczyć się z ewentualnymi błędami i różnymi problemami. Najlepiej też nie instalować tego oprogramowania na swoim głównym smartfonie, bo może zdarzyć się tak, że z powodu jakiegoś błędu stracicie swoje dane.