Szykuj się na nową kategorię w wynikach wyszukiwania Google. Jaką?

Google ulepsza to, czego – wydawałoby się – nie można ulepszyć. Mamy w wyszukiwarce już wszystko, co do szczęścia potrzebne. Co jeszcze można dodać? Otóż nie tylko sztuczna inteligencja Gemini znajdzie w niej swoje miejsce. Wprowadzona zostanie również nowa kategoria, pozwalająca na ściślejsze wyświetlanie wyników wyszukiwania.

Wyszukiwarka Google z ważną nowością

Po wpisaniu dowolnej frazy do wyszukiwarki Google, pokazuje się lista wyników, zaś ponad nią kategorie. Nie jest to żadna nowość i zapewne nieraz zdarzyło Ci się korzystać z takiego filtrowania. Najczęściej używane to “Grafika” oraz “Wiadomości”. Można także znaleźć dodatkowe filtry, gdy klikniesz na “Narzędzia”. I to właśnie tam pojawi się nowy – “Web”, czyli po prostu “Sieć”.

Na czym polega jego działanie? Na platformie X pojawił się wpis, w którym możemy przeczytać, że opcja ta została dodana z myślą o osobach, które chcą widzieć tylko linki. Takie osoby korzystają najczęściej z urządzenia z ograniczonym dostępem do internetu. Wczytywanie fragmentów tekstów czy grafik naraża ich na zużycie puli dostępnego transferu danych. Mówiąc zatem inaczej – same linki, bez informacji o danej witrynie oraz jej zawartości.

Nowy filtr już jest dostępny, ale jak podaje Google – wyłącznie dla wybranych użytkowników. Jeśli jesteś w tej grupie, możesz mówić o szczęściu. W kolejnych tygodniach pojawi się jednak u wszystkich. Kto wie – być może ułatwi to życie. Póki co sam jestem ciekaw, jak zaprezentuje się w praktyce.