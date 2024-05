Korzystasz z systemu Android? Wkrótce otrzymasz niezwykle praktyczną funkcję

Funkcja znajdowania urządzenia offline nie jest absolutną nowością, jednak do tej pory była dostępna jedynie dla mieszkańców USA oraz Kanady. W sumie to żadna nowość – Google zawsze zaczyna wdrażanie nowych funkcji od własnego podwórka. A gdy na nim się sprawdzą, trafiają do kolejnych krajów świata. A u nas zagości już pojutrze.

Android plus Android plus Android = wielka, globalna sieć

Jak działa znajdowanie urządzeń online? Jak można się łatwo domyślić, dzięki bieżącej lokalizacji urządzenia, zapisanej w chwili ostatniego połączenia z internetem. Może być to także zaszyfrowana lokalizacja uzyskana od użytkowników innych urządzeń z Androidem w sieci usługi “Znajdź moje urządzenie”. A jak działa znajdowanie offline?

Dokładnie tak samo, ale urządzenie nie musi być podłączone do sieci. W wysłanym do użytkowników mailu Google wyjaśnia: “Urządzenia w sieci używają Bluetootha do wyszukiwania przedmiotów w pobliżu. Jeśli je wykryją, bezpiecznie prześlą lokalizacje, w których je znalazły, do usługi ‘Znajdź moje urządzenie’. Twoje urządzenia z Androidem tak samo pomogą innym w poszukiwaniach ich przedmiotów offline, gdy zostaną one wykryte w pobliżu.”

Czytaj też: Android 15 sprawi, że Wasze smartfony będą działać dłużej

Nie trzeba martwić się o zachowanie prywatności, ponieważ Google informuje: “Lokalizacje urządzeń będą szyfrowane przy użyciu kodu PIN, wzoru lub hasła do urządzenia z Androidem. Tylko Ty i osoby, którym udostępnisz urządzenie w usłudze Znajdź moje urządzenie, mogą zobaczyć te dane. Nie będą one widoczne dla Google ani wykorzystywane w innych celach.”

Możliwość znajdowania urządzeń offline zostanie uruchomiona w naszym kraju 25 maja. Każdy użytkownik systemu otrzyma stosowane powiadomienie. A co, jeśli ktoś nie chce mieć takiej możliwości? Wystarczy zalogować się na swoje konto Google, a tam wybrać, które urządzenia mają z niej korzystać. “Znajdź moje urządzenie” pomaga znajdować nie tylko telefony i tablety z Androidem, ale również akcesoria obsługujące “Szybkie parowanie” (jak słuchawki) oraz lokalizatory podpięte do takich rzeczy, jak portfel, klucze czy rower.