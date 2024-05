Apple chce pożegnać się z iPhone’em Plus. Zastąpi go zupełnie inny model

iPhone Plus do wymiany. Na jego miejsce wskoczy iPhone Slim

iPhone mini miał być w zamyśle odpowiedzią na potrzeby klientów, którym nie podobały się wciąż rosnące smartfony. W dodatku jego cena, niższa niż podstawowego iPhone’a, również miała działać na korzyść. Niestety oczekiwania giganta z Cupertino się nie sprawdziły i sprzedaż tego urządzenia była dużo poniżej oczekiwań. Dlatego wraz z premierą serii iPhone 14 doczekaliśmy się modelu Plus, w którym producent poszedł w odwrotną stronę – jak dobrze wiemy, ten smartfon dostał ekran o przekątnej 6,7”, a więc takiej samej, jaką cechuje się Pro Max. Dzięki temu klienci mogli wybrać między dwoma rozmiarami, zarówno spośród modeli Pro, jak i „nie-Pro”.

Wydaje się jednak, że przyjęcie zupełnie innej strategii wciąż nie było tym, czego od Apple’a oczekiwali klienci. Oczywiście iPhone Plus nie okazał się spektakularną porażką, ale nadal trudno mówić tutaj o jakimś ogromnym sukcesie. Możliwe, że właśnie dlatego producent pracuje nad kolejną alternatywą dla tego czwartego modelu z serii. Jak donosi znany analityk Jess Pu (za pośrednictwem 9to5Mac), w przyszłym roku iPhone Plus wyleci z obiegu, a na jego miejsce pojawi się coś innego – iPhone 17 Slim.

Cóż, nazwa mówi nam w zasadzie wszystko, bo cechami charakterystycznymi tego smartfona mają być cieńsza i bardziej elegancka obudowa. Rozmiar pozostanie ten sam, ale wydaje się, że być może nie będzie to już „ten tańszy iPhone”. Biorąc pod uwagę zmiany w konstrukcji, Apple prawdopodobnie pozbędzie się też głównego atutu modelu Plus – najbardziej pojemnej baterii. W zmniejszonej obudowie zapewne nie będzie już miejsca na tak duże ogniwo, choć to jedynie moje przypuszczenia.

iPhone 15 Plus

Przeciek dostarczył nam przy okazji także kilku interesujących szczegółów związanych z przyszłoroczną serią. Przede wszystkim „siedemnastki” dostaną obudowę wykonaną z tytanu. O ile Apple wprowadził to już w iPhone’ach 15 Pro, o tyle teraz tyczyć się to będzie także dwóch pozostałych modeli. Natomiast iPhone 17 Pro Max zostanie wzbogacony o nową technologię „metalens” dla czujników zbliżeniowych. Pozwoliłoby to Apple zmniejszyć Dynamic Island w urządzeniu nowej generacji bez uszczerbku dla Face ID.

Modele „nie-Pro” dostaną też długo wyczekiwane powiększenie pamięci RAM, bo zamiast 6 GB, dostaniemy 8 GB. Co do procesora, tutaj raport wskazuje na chipset A18 lub A19. W zależności od tego, czy plotki dotyczące tegorocznej serii się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia albo z zastojem, albo z ulepszeniem. Tymczasem iPhone’y 17 Pro i 17 Pro Max dostaną jeszcze więcej, a to oznacza 12 GB pamięci RAM oraz procesor A19 Pro. Dla całej serii Apple szykuje też antyrefleksyjną powłokę na wyświetlacz, zapewniającą większą odporność na zarysowania, a także 24-megapikselowy aparat do selfie.

Chociaż raport napawa nas optymistycznie w stosunku do zmian planowanych dla serii iPhone 17, lepiej podchodzić do nich z dużym dystansem. Wciąż czekamy na premierę „szesnastek”, a ich następcy zadebiutują za ponad rok. W tym czasie zmienić się może naprawdę wiele.