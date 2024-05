Home Foto Canon EOS R1 – zapowiada się prawdziwy flagowiec i to już w tym roku

Canon EOS R1 – zapowiada się prawdziwy flagowiec i to już w tym roku

Canon i jego system EOS RF to bez wątpienia najpopularniejszy system bezlusterkowy na świecie. Od początku istnienia systemu brakowało w nim jednak prawdziwego flagowca, fotograficznego crème de la crème, reporterskiego potwora. To właśnie Canon EOS R1 i wygląda na to, że czas oczekiwania na jego nadejście dobiega końca.