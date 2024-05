Firma bez drukarki nie istnieje. Sprawdzamy Canon i-SENSYS MF657Cdw

Pomimo postępującej cyfryzacji usług, czy to komercyjnych, czy administracyjnych, twardy papier to nadal rzecz święta. Listy przewozowe, dokumenty do podpisu, formularze – nawet jeśli teoretycznie nie musimy ich drukować, to w otaczającym nas systemie zawsze na wszelkie wypadek mieć je pod ręką w papierowej formie.

Skoro wiemy już, że od druku nie uciekniemy, zostaje pytanie o to, jaką drukarkę wybrać. Jeśli mielibyśmy to określić jednym słowem, idealne wydaje się – nowoczesną. Taką, która stanie się częścią firmowego ekosystemu i pozwoli na wygodny dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia. Do tego ważne, aby była bezpieczna, szybka i przystępna cenowo.

Canon uważa, że takie cechy spełnia drukarka i-SENSYS MF657Cdw i sprawdziliśmy, czy faktycznie będzie to dobry wybór do małej i średniej firmy. Szczegóły znajdziecie w powyższym materiale wideo.